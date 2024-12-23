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  • 27.12.24, 06:00

Как можно сэкономить на налогах до конца этого года и в 2025-м?

С нового года вступят в силу изменения в налогообложении, которые вызвали ажиотаж с выплатами дивидендов и заработных плат в срочном порядке, а также привели к массовым покупкам новых автомобилей. До конца года остаются считанные дни, но возможность сэкономить на вычетах подоходного налога, не нарушая законов, пока еще есть, пишет присяжный аудитор и партнер компании Crowe DNW Вадим Дончевски.
Лучше платите сразу и меньше, чем потом и больше, советует присяжный аудитор Вадим Дончевски.
  • Лучше платите сразу и меньше, чем потом и больше, советует присяжный аудитор Вадим Дончевски.

Выплата декабрьской зарплаты раньше срока: кто выигрывает?

По заработным платам или специальным льготам в неденежном виде, полученным физическим лицом в 2024 году, ставка подоходного налога будет 20%, а если зарплату за декабрь выплатить в 2025 году, то работодатель обязан удержать с нее 22%.
Простой расчет показывает: выплатив работнику 31 декабря зарплату за этот месяц, работодатель удержит с нее подоходный налог в размере 20%, и эти 2% можно считать небольшой новогодней премией работнику. Однако, как всегда, «налоговый дьявол» кроется в деталях: не облагаемая подоходным налогом сумма зависит от годового совокупного дохода и уменьшается при увеличении выплат.
Например, если взять зарплату в размере 1900 евро (около средней по статистике в Эстонии) то при выплате ее в декабре сумма, не облагаемая подоходным налогом, для работника за год составит 363 евро, а если ее выплатят в январе, то он сможет вычесть в 2024 году необлагаемые за год 1744 евро. То есть работодатель не сможет вычесть необлагаемую сумму из «13-й зарплаты», и на разницу необлагаемых сумм придется уплатить на 276 евро налога больше (1744 евро - 363 евро) x 20%, при экономии по сравнению с выплатой в 2025 году 1900 x 2% = 38 евро. При условии, что работник получит 11 зарплат вместо 12, в 2025 году он сможет использовать разницу в необлагаемой сумме в конце 2025 года и сэкономить на этом 303 евро при ставке 22%.
Налогово-таможенный департамент, вероятно, не будет против, чтобы предприятия выплатили декабрьскую зарплату в текущем месяце: необлагаемая сумма будет у части работников меньше, а, следовательно, облагаемые доходы выше, и налоги государство получит на месяц раньше.
В то же время, если зарплата работника и другие облагаемые подоходным налогом доходы совокупно за год равны или превышают 25 200 евро, то никакой разницы не будет, поскольку размер необлагаемой суммы для такого работника равняется нулю. В этом случае из-за особенности «налогового горба» можно получить экономию при выплате в конце года двух зарплат и дополнительных вознаграждений.
Иными словами, в целях экономии надо подходить индивидуально к тем работникам, у которых зарплаты выше или ниже средних, или которые трудятся при частичной занятости, и для них разницы в не облагаемых налогом суммах могут быть еще существеннее, чем в примере со средней зарплатой. Если в трудовом договоре указано, что зарплата выплачивается в следующем месяце, то, вероятно, необходимо заявление работника и решение правления либо подписанное дополнение к договору на такое исключение из общего порядка выплаты вознаграждений.

Что необходимо учитывать и к чему готовиться в 2025 и 2026 годах?

С 2025 года должны вступить в силу новые ставки необлагаемых суточных во время зарубежных командировок до 75 евро за первые 15 дней и 40 евро – за последующие дни; увеличатся суммы расходов на размещение работников, проживающих на расстоянии 50 км и более от места работы, а также необлагаемые компенсации за использование личных автомобилей для рабочих целей по 50 центов за км до 550 евро в месяц, что позволит возместить расходы без обложения их подоходным и социальным налогами как спецльготы.
В 2026 году прибыль предприятий будет облагаться дополнительными налогом на безопасность по ставке 2%, авансовыми платежами на основании прибыли в годовом отчете за 2025 год с некоторыми корректировками для расчета налогооблагаемой прибыли. Кроме того, к подоходному налогу физических лиц будет добавлена ставка налога в размере 2%, то есть фактически налог будет составлять 24%, причем на двухпроцентный налог на безопасность не распространяются вычеты не облагаемого подоходным налогом дохода и другие льготы. Также 2% налога на безопасность будут взиматься дополнительно с оборота.
Устранение «налогового горба» тоже перенесено на 2026 год, что должно уменьшить эффективную ставку налога, начиная с 1200 евро брутто-дохода в месяц, но в итоге вместо обещанной реформистами перед выборами налоговой экономии ставка налога с 20% в 2024 году увеличится до 24% в 2026-м. Рассчитать, сколько выиграет физическое лицо, пока достоверно нельзя, поскольку с большой вероятностью еще грядут изменения – как в ставках, так и деталях, которые будут снижать эффект устранения «налогового горба».
Тут и кроется подсказка от наших законодателей предпринимателям: лучше платите сразу и меньше, чем потом и больше. Поживем-увидим, насколько она окажется полезной для предпринимателей и работников.

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