Назад 11.01.25, 12:12 Инвестор Тоомас: Низкие комиссии манят, но как бы не остаться у разбитого корыта Я должен признать, что в данный момент я плачу неприлично высокие комиссии за обслуживание. Альтернативные решения выглядят привлекательно, но при более детальном изучении выясняется, что все не так просто: где-то выигрываешь, а где-то теряешь.

Lightyear привлекает инвесторов более низкими комиссиями, предлагая присоединиться к своему инвестиционному порталу. LHV Pank уже более 20 лет развивает и обучает частных инвесторов, не признавая конкуренции. На фото: основатель и генеральный директор Lightyear Мартин Сокк (слева) и руководитель инвестиционных услуг LHV Pank Сандер Пиккель. Foto: Äripäev

Большая часть моего портфеля находится в LHV Pank, за исключением вложений в краудфандинг, стартапы и литовского портфеля “Инвестора Андриса”. В прошлом году я совершил 13 сделок через LHV и заплатил около 154 евро в виде комиссий за сделки. Но что еще хуже, я заплатил банку 749 евро за обслуживание счетов.