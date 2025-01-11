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  • 11.01.25, 12:12

Инвестор Тоомас: Низкие комиссии манят, но как бы не остаться у разбитого корыта

Я должен признать, что в данный момент я плачу неприлично высокие комиссии за обслуживание. Альтернативные решения выглядят привлекательно, но при более детальном изучении выясняется, что все не так просто: где-то выигрываешь, а где-то теряешь.
Lightyear привлекает инвесторов более низкими комиссиями, предлагая присоединиться к своему инвестиционному порталу. LHV Pank уже более 20 лет развивает и обучает частных инвесторов, не признавая конкуренции. На фото: основатель и генеральный директор Lightyear Мартин Сокк (слева) и руководитель инвестиционных услуг LHV Pank Сандер Пиккель.
  • Lightyear привлекает инвесторов более низкими комиссиями, предлагая присоединиться к своему инвестиционному порталу. LHV Pank уже более 20 лет развивает и обучает частных инвесторов, не признавая конкуренции. На фото: основатель и генеральный директор Lightyear Мартин Сокк (слева) и руководитель инвестиционных услуг LHV Pank Сандер Пиккель. Foto: Äripäev
Большая часть моего портфеля находится в LHV Pank, за исключением вложений в краудфандинг, стартапы и литовского портфеля “Инвестора Андриса”. В прошлом году я совершил 13 сделок через LHV и заплатил около 154 евро в виде комиссий за сделки. Но что еще хуже, я заплатил банку 749 евро за обслуживание счетов.
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