Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России

На стихийной якорной стоянке у границы территориальных вод Эстонии иногда стоит до 30 судов «теневого флота», ожидающих входа в российские порты, показало расследование Äripäev, проведенное в июне 2024 года. Foto: Andras Kralla
Согласно журналистскому расследованию редакции Yle MOT, компании, зарегистрированные в Дубае, владеют 55 судами российского «теневого флота», находящимися в санкционных списках – cудном Eagle S, которое подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, также владеет дубайская компания.
Журналисты MOT изучили происхождение 149 судов российского «теневого флота», находящихся в санкционных списках Запада, и расследование показало, что Россия создала широкую международную сеть для обхода экономических санкций, в первую очередь для транспортировки нефти и газа из России под флагами стран, не подпадающих под санкции.
Названия судов, флаги и владельцы, используемые Россией, постоянно меняются – около трети судов, которые изучили журналисты MOT, сменили свои названия в течение месяца после введения санкций или позже, почти столько же судов сменили владельцев и управляющие компании, ответственные за их деятельность, более пятой части судов перешли под другие флаги.
Цифры, вероятно, еще больше, поскольку ЕС и Великобритания добавили в свои санкционные списки десятки танкеров после середины декабря – изменения флага и владельцев этих судов еще не обязательно отражены в документах.
Компании-владельцы находятся не только в Дубае, но и в Индии, Китае, все еще в России, а также в небольших островных государствах, где легко скрыть истинные отношения собственности.
В санкционных списках Запада фигурируют также несколько танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России в другие страны. Некоторые владельцы этих судов зарегистрированы в Дубае. Великобритания включила в свои санкционные списки несколько компаний, владеющих судами для перевозки СПГ.
На глади Балтийского моря стоит на якоре нефтяной танкер Oneiroi. Недавно он перевозил российскую нефть из Приморска в Индию, затем кружил между Объединенными Арабскими Эмиратами, Шри-Ланкой и Египтом. Теперь он стоит вместе с другими танкерами недалеко от эстонского берега, ожидая очереди, чтобы снова войти в российский порт.
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.
Министры говорили о том, что после повреждения подводного кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией последняя должна начать активнее защищать критическую инфраструктуру в Балтийском море совместно с Силами обороны и союзниками, эффективнее сдерживать угрозы и ужесточить наказания для нарушителей.
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