Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос

Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар. Foto: Zuma/Scanpix
Как передает Bloomberg, у берегов Китая в ожидании своей судьбы бездействуют три огромных нефтяных танкера с двумя миллионами баррелей нефти на борту. Все они должны были разгрузиться в китайских портах на этой неделе, но после того, как в пятницу президент США Джо Байден ввел санкции против значительной части теневого российского флота, порты отказываются принимать эти суда.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
Цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поскольку спрос и прогнозы в его отношении увеличиваются как в Азии, так и в Америке. В то же время некоторые аналитические агентства прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в этом году окажется ниже, чем в прошлом, пишет руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.
Иранские ученые сообщают, что разработали «уникальную технологию для добычи сланцевой нефти», причем совместно с TalTech. В эстонском университете говорят, что не помнят особых инноваций в общем с Ираном проекте.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.