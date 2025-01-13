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  • 13.01.25, 11:09

Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос

Санкции США, введенные на прошлой неделе, нанесли удар почти по половине морского экспорта российской нефти и существенно подняли цены на нефть.
Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар.
  • Объем нефти, транспортированной через китайский порт Яньтай, в прошлом году вырос на 16 процентов, однако пятничные санкции нанесут по этому показателю серьезный удар. Foto: Zuma/Scanpix
Как передает Bloomberg, у берегов Китая в ожидании своей судьбы бездействуют три огромных нефтяных танкера с двумя миллионами баррелей нефти на борту. Все они должны были разгрузиться в китайских портах на этой неделе, но после того, как в пятницу президент США Джо Байден ввел санкции против значительной части теневого российского флота, порты отказываются принимать эти суда.
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