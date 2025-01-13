Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос

Цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поскольку спрос и прогнозы в его отношении увеличиваются как в Азии, так и в Америке. В то же время некоторые аналитические агентства прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в этом году окажется ниже, чем в прошлом, пишет руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.