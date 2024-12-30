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  • 08.01.25, 07:00

Иранские ученые: TalTech помог с добычей нефти

Иранские ученые сообщают, что разработали «уникальную технологию для добычи сланцевой нефти», причем совместно с TalTech. В эстонском университете говорят, что не помнят особых инноваций в общем с Ираном проекте.
Иранские ученые: TalTech помог с добычей нефти
  • Foto: Dado Ruvic
Новость о том, что исследователи факультета технических наук Тегеранского университета совместно с отделом геологоразведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и Таллиннским техническим университетом (TalTech) разработали уникальную технологию добычи сланцевой нефти, появилась в конце декабря.
«Впервые в Иране в ходе исследования была разработана технология добычи сланцевой нефти, применяющая метод токсичного коксования на лабораторном и полупромышленном уровне», – говорится в сообщении агентства IRNA, размещенном на сайте Тегеранского университета.
В ходе проекта под руководством доцента факультета технических наук Тегеранского университета Али Шекарифарда изучалась разработка горючих сланцев, залегающих в западной провинции Ирана. Их запасы были обнаружены в 2017 году и оцениваются в 2 млрд баррелей легкой сырой нефти. Благодаря открытиям ученых в стране может появиться новая отрасль – добыча горючих сланцев, и эти запасы будут извлечены и поступят на тот рынок, который еще доступен Ирану.
Иранская нефть находится под санкциями США с 2018 года: покупать ее нельзя, иначе можно попасть под вторичные санкции. Тогда же были сделаны исключения для восьми стран-импортеров. Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции США разрешили продолжать покупать нефть, но не увеличивать закупки. В 2024 году были введены еще более масштабные санкции против нефтяной отрасли Ирана, ставшие ответом на ракетный обстрел Израиля. Теперь под вторичные санкции может попасть любое лицо, связанное с иранской нефтью.
Первые санкции против Ирана США ввели еще в 1979 году, но губительными для иранской экономики оказались ограничения, наложенные после 2010 года из-за развития Тегераном ядерной программы. Ирану отрезали доступ к нефтяному рынку, из-за этого значительно сократились добыча и экспорт нефти. Если до санкций страна экспортировала порядка 2,7 млн баррелей в день, то в 2023 году – около 1,3 млн баррелей. После падения экспорта вдвое дефицит бюджета вырос в три раза, до 5,5% ВВП.
Есть ли ограничения на научное сотрудничество для институтов ЕС, если оно касается нефтяной отрасли, неясно. В самом TalTech о сотрудничестве с иранцами помнят смутно.
По словам пожелавшего остаться анонимным сотрудника TalTech, взаимодействие с учеными из Ирана было, но весьма ограниченное.
«Я помню, как однажды (может быть, в 2018, 2019 или 2020 году) Ренно Вейнтал вместе с исследователем Хансом Луйком (насколько мне известно, он работал в Институте материалов и технологий окружающей среды во время этого исследования) приехали в институт с какими-то иранцами (вероятно, теми, кто имел отношение к исследованию). Мы показали им оборудование нашего института, и Луйк ясно дал понять иранцам, что они не будут использовать это оборудование в исследовании», – вспоминает сотрудник университета.
Бывший проректор по науке TalTech, занимавший эту должность в 2015-2020 годах, а ныне вице-канцлер Министерства образования Ренно Вейнтал сообщил ДВ, что ему известно о существовании проекта. «Насколько я помню, целью партнера по договору было изучение технологических свойств иранского сланца, а ответственным исполнителем проекта со стороны TalTech был Ханс Луйк», – прокомментировал он.
По словам Вейнтала, он не занимался техническим содержанием проекта и поэтому не может прокомментировать возможности применения решений, созданных в рамках этого проекта, в Эстонии или за рубежом. «Иранский партнер стремился привлечь эстонских ученых и их уникальные знания в области переработки сланца для работы над проектом, заказчиком которого выступала Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC), главным образом из-за отсутствия или недостаточности у них собственных специализированных знаний», – пояснил он.
ЕС начал вводить санкции в отношении Ирана в 2010 году. Среди них есть в том числе запрет, введенный в 2010 году на продажу или поставку ключевого оборудования, используемого в энергетическом секторе; а также введенный в 2011 году – на предоставление технической помощи, однако только в том случае, если они могут быть использованы в связи с внутренними репрессиями.
Согласно базе данных ETIS, в 2012 году ныне покойный Ханс Луйк, в то время руководивший в TalTech лабораторией по исследованию сланца и возобновляемого топлива, ездил в Иран с курсом лекций о горючем сланце. «Сотрудничество между Технологическим университетом и Тегеранским университетом по исследованию сланца завершилось весной 2023 года, поскольку ученый, который был руководителем и ответственным исполнителем, покинул нас, – прокомментировала пресс-секретарь TalTech Крыыт Ныгес. – Роль TalTech в сотрудничестве ограничивалась предоставлением лаборатории, которая анализировала технические параметры иранского сланцевого топлива. В рамках контракта не разрабатывалось никаких новых технологий».
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