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  • 09.01.25, 16:34

Эксперт: повышенный спрос на нефть привел к росту цен на мировом рынке

Цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поскольку спрос и прогнозы в его отношении увеличиваются как в Азии, так и в Америке. В то же время некоторые аналитические агентства прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в этом году окажется ниже, чем в прошлом, пишет руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Maksim Safaniuk
Основные причины роста цен на сырую нефть, достигших максимального за последние три недели уровня, связаны со снижением добычи в странах ОПЕК и ожиданиями увеличения спроса в Китае, отметил Сасси:
«Саудовская Аравия подняла цены для азиатских клиентов заметнее, чем предполагали аналитики. Если ожидалось увеличение на 10 центов за баррель, то фактический рост составил 60 центов за баррель. Это свидетельствует о том, что спрос на нефть в Китае вырос. Кроме того, на уровень цен влияет новый представленный китайским правительством пакет поддержки, который вселяет в участников нефтяного рынка дополнительную надежду на рост объемов закупок со стороны Китая».
Рост цен на сырую нефть на мировом рынке также был обусловлен снижением добычи в России. Цель ОПЕК+ для России в декабре составляла 9,949 миллиона баррелей нефти в сутки, однако фактическая добыча оказалась ниже целевого показателя, составив 8,971 млн баррелей. Это снижение произошло после двух месяцев роста добычи в России.
«На мировую цену сырой нефти также влияет тот факт, что ее запасы в США сократились значительнее, чем ожидалось. Последние показатели экономики США, такие как количество вакансий и уровень увольнений, вселили уверенность в позитивные перспективы экономики США, что еще существеннее повысило цену», – добавил Сасси.
Вместе с тем он отметил, что дальнейшая динамика цен на сырую нефть остается неопределенной, и трудно сказать, как долго может продлиться ценовой рост. Все будет зависеть от того, сколько нефти поступит на рынок в ближайшее время и каким окажется реальный спрос в мире.
«Холодная погода в США и Европе в настоящее время способствует росту цен на сырую нефть, но многие аналитические агентства, такие как Fitch, прогнозируют, что в долгосрочной перспективе средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит 76 долларов США за баррель, что ниже среднего показателя прошлого года в 80 долларов», – сказал Сасси.
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