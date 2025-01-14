Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС

18 апреля Рийгикогу приступил к обсуждению перспектив атомной энергетики в Эстонии. Строительство модульной АЭС с реактором небольшой мощности планирует специально созданная для этого компания Fermi Energia. Станция может изменить рынок электроэнергии, но в ближайших к ней городах она может кардинально изменить и центральное отопление.