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  • 14.01.25, 11:58

Fermi Energia подала ходатайство об инициировании спецпланировки для поиска места под АЭС

Компания атомной энергетики Fermi Energia подала сегодня в Министерство экономики заявление о запуске государственной специальной планировки для строительства атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.
Станция BWRX-300 разместится на территории размером 170 на 280 метров, сообщает Fermi Energia на своем сайте, представляя планируемую станцию.
  • Станция BWRX-300 разместится на территории размером 170 на 280 метров, сообщает Fermi Energia на своем сайте, представляя планируемую станцию. Foto: Fermi Energia
«Государственная специальная планировка необходима для того, чтобы найти лучшее место для планируемой атомной электростанции, которое устроит также местные сообщества и органы самоуправления», – заявил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс в пресс-релизе, добавив, что начало планировки еще не означает окончательного решения о строительстве атомной станции.
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