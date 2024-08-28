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28 августа 2024 в 7:44









Fermi Energia: государство должно субсидировать планируемую АЭС

Визуализация АЭС нового поколения с малым модульным реактором GE Hitachi BWRX-300, который является одним из рассматриваемых Fermi Energia вариантов. Фото: Fermi Energia

По мнению компании Fermi Energia, продвигающей проект постройки в Эстонии небольшой атомной электростанции, ей должен быть предложен механизм субсидирования стоимости электроэнергии по аналогии с ветряными электростанциями, пишет rus.err.ee.

В Fermi Energia обосновывают необходимость субсидирования тем, что рынок электроэнергии не является полностью свободным.

«Увы, рынок электроэнергии не является полностью свободным из-за государственного вмешательства и мер поддержки. Поэтому в декабре прошлого года Европейская комиссия и Совет ЕС приняли соглашение о реформе рынка электроэнергии. Все инвестиции в возобновляемые и ядерные источники энергии, начиная с 2026 года, должны выходить на рынок именно с этим механизмом минимальной и максимальной цены. Это будет применяться универсально в Западной и Центральной Европе к проектам как в ветряной, так и в атомной энергетике. Только на прошлой неделе Швеция опубликовала объемный доклад о том, как в Швеции намерены применять этот механизм ценового потолка», – сказал ERR председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

Бывший министр климата Кристен Михал сообщил в начале этого года о намерении предложить морским и наземным ветряным электростанциям механизм субсидирования с нижним и верхним ценовым пределом, при котором государство компенсирует электростанции разницу, если рыночная цена электричества окажется ниже минимального согласованного уровня, а электростанция возвращает государству разницу, если цена окажется выше верхнего лимита.

Предложенная Михалом схема субсидирования морских ветряных электростанций сразу вызвала вопросы в связи с ее стоимостью для налогоплательщиков: лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что эта субсидия будет ежегодно обходиться бюджету в 100 млн евро.