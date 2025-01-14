Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля
Планируемый в Силламяэ производственный комплекс Greenful, который займется переработкой текстильных отходов в строительные материалы, получил 39 миллионов евро из фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа.
Основатель Greenful Тоомас Аллик с образцом строительного материала, изготовленного из текстильных отходов. Foto: Liis Treimann
Конкретно, Greenful планирует построить в порту Силламяэ три завода: завод по сортировке текстильных отходов Tekstiili Taaskasutuse OÜ, завод по производству строительных панелей Greenful Sillamäe OÜ и завод по производству SIP-панелей Greenful SIP OÜ.
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Основавший восемнадцать лет назад бизнес по микрокредитам и позже переживший личное банкротство предприниматель Тоомас Алликас открыл новую главу в своей жизни. Бизнес, который взимал огромные проценты и зарабатывал на слезах людей, остался в прошлом.
«У нас есть план B, C, D и E. До свидания!» – так ответил весной 2022 года один из владельцев порта Силламяэ Тийт Вяхи на вопрос о будущем компании. С тех пор в порту действительно обсуждались несколько вариантов выхода из кризиса. Некоторые из них уже провалились, некоторые кажутся фантастическими, а некоторые обнадеживают. В том числе рассматривается вариант продажи порта.
Хейти Хяэль с несколькими партнерами создал в мае компанию Sillamäe Tehased, позже переименованную в Greenful SIP OÜ. Предприятие займется переработкой текстильных отходов: к 2026 году планируется построить завод по переработке отходов в стройматериалы.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.