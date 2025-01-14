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  • 14.01.25, 08:31

Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля

Планируемый в Силламяэ производственный комплекс Greenful, который займется переработкой текстильных отходов в строительные материалы, получил 39 миллионов евро из фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа.
Основатель Greenful Тоомас Аллик с образцом строительного материала, изготовленного из текстильных отходов.
  • Основатель Greenful Тоомас Аллик с образцом строительного материала, изготовленного из текстильных отходов. Foto: Liis Treimann
Конкретно, Greenful планирует построить в порту Силламяэ три завода: завод по сортировке текстильных отходов Tekstiili Taaskasutuse OÜ, завод по производству строительных панелей Greenful Sillamäe OÜ и завод по производству SIP-панелей Greenful SIP OÜ.
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