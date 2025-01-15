Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть

Нефть с Дальнего Востока России популярна в Китае. Foto: Reuters/Scanpix
На прошлой неделе администрация уходящего президента Джо Байдена ввела масштабные санкции против российского нефтяного сектора – как в отношении двух крупных производителей, так и около двухсот нефтяных танкеров.
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Цена нефти продолжает расти, марка Brent торгуется в районе $81 за баррель. Ажиотаж на рынке создали антироссийские санкции, введенные США в конце недели, из-за которых могут пострадать переработчики в Китае и Индии. Волнение может сохраниться в ближайшие недели, предупреждают аналитики.
Иранские ученые сообщают, что разработали «уникальную технологию для добычи сланцевой нефти», причем совместно с TalTech. В эстонском университете говорят, что не помнят особых инноваций в общем с Ираном проекте.
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.