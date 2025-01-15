Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,4%282,57
  • OMX Riga0,23%876,18
  • OMX Tallinn0,7%1 781,49
  • OMX Vilnius0,78%1 109,67
  • S&P 5000,11%5 842,91
  • DOW 300,52%42 518,28
  • Nasdaq −0,23%19 044,39
  • FTSE 1000,74%8 262,05
  • Nikkei 225−0,08%38 444,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,72
  • OMX Baltic0,4%282,57
  • OMX Riga0,23%876,18
  • OMX Tallinn0,7%1 781,49
  • OMX Vilnius0,78%1 109,67
  • S&P 5000,11%5 842,91
  • DOW 300,52%42 518,28
  • Nasdaq −0,23%19 044,39
  • FTSE 1000,74%8 262,05
  • Nikkei 225−0,08%38 444,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,72
  • 15.01.25, 13:37

Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть

У побережья Китая накапливаются баррели российской нефти, которые не могут попасть на сушу – покупатели и нефтеперерабатывающие заводы опасаются конфликта с США.
Нефть с Дальнего Востока России популярна в Китае.
  • Нефть с Дальнего Востока России популярна в Китае. Foto: Reuters/Scanpix
На прошлой неделе администрация уходящего президента Джо Байдена ввела масштабные санкции против российского нефтяного сектора – как в отношении двух крупных производителей, так и около двухсот нефтяных танкеров.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
Цена нефти продолжает расти, марка Brent торгуется в районе $81 за баррель. Ажиотаж на рынке создали антироссийские санкции, введенные США в конце недели, из-за которых могут пострадать переработчики в Китае и Индии. Волнение может сохраниться в ближайшие недели, предупреждают аналитики.
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Санкции США, введенные на прошлой неделе, нанесли удар почти по половине морского экспорта российской нефти и существенно подняли цены на нефть.
Новости
  • 08.01.25, 07:00
Иранские ученые: TalTech помог с добычей нефти
Иранские ученые сообщают, что разработали «уникальную технологию для добычи сланцевой нефти», причем совместно с TalTech. В эстонском университете говорят, что не помнят особых инноваций в общем с Ираном проекте.
Новости
  • 06.01.25, 13:27
США готовят новые санкции против «теневого флота» РФ
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
2
Новости
  • 14.01.25, 06:00
«Не впервые выживаем. Сжали зубы и идем вперед»
3
Новости
  • 14.01.25, 08:31
Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля
4
Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
5
Новости
  • 13.01.25, 16:09
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
6
Новости
  • 14.01.25, 08:52
Неудобно и утомительно. Предприниматели в провинции борются с отключением электричества

Последние новости

Новости
  • 15.01.25, 13:37
Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть
Новости
  • 15.01.25, 13:06
Экономика Германии падает второй год подряд
Новости
  • 15.01.25, 11:50
Количество арендных квартир сокращается, но цены остаются стабильными
Новости
  • 15.01.25, 11:08
Правительство Латвии заинтересовано в покупке лесных угодий у шведов
Mнения
  • 15.01.25, 10:36
Блог Райво Варе: в ожидании Трампа
Новые санкции больно заденут Москву
Биржа
  • 15.01.25, 10:20
Фонд недвижимости Eften значительно увеличил прибыль
Новости
  • 15.01.25, 09:31
ЕС намерен запретить импорт алюминия из России
Новости
  • 15.01.25, 08:28
«Это вызывает ажиотаж»: эстонские лесовладельцы готовы купить лес у шведов

Сейчас в фокусе

Роман Защеринский, владелец ресторанов Moon и Kolm Sibulat
Новости
  • 14.01.25, 06:00
«Не впервые выживаем. Сжали зубы и идем вперед»
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали обращение, в котором предлагается запретить импорт российского природного газа.
Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
Основатель Greenful Тоомас Аллик с образцом строительного материала, изготовленного из текстильных отходов.
Новости
  • 14.01.25, 08:31
Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
Новости
  • 13.01.25, 16:09
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
65 танкеров с нефтью из России застряли из-за санкций США
Новости
  • 14.01.25, 13:37
65 танкеров с нефтью из России застряли из-за санкций США
Основатель Inbank Прийт Пылдоя.
Биржа
  • 14.01.25, 10:49
Сегодня завершается торговля облигациями Inbank
Электронная коммерция в целом может расти быстрее, чем традиционная розничная торговля, и для такого бизнеса, как Zalando, это может быть хорошей новостью.
Инвестор Тоомас
  • 14.01.25, 11:14
Инвестор Тоомас: гигант электронной торговли заманивает грандиозными планами
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025