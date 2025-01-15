Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть

Цена нефти продолжает расти, марка Brent торгуется в районе $81 за баррель. Ажиотаж на рынке создали антироссийские санкции, введенные США в конце недели, из-за которых могут пострадать переработчики в Китае и Индии. Волнение может сохраниться в ближайшие недели, предупреждают аналитики.