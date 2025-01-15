Текстильная промышленность: волна закрытий еще не завершена

Волна закрытий в текстильной и швейной промышленности еще не завершилась, и ранней весной деятельность в Эстонии могут прекратить многие компании сектора, рассказала генеральный директор A La Carte Uniforms Кристийна Тикерпяэ.
- Общее состояние сектора текстильной и швейной промышленности ухудшается. Foto: Liis Treimann
«Я общалась с некоторыми производителями, и они заняли выжидательную позицию. Они уже несколько сезонов подряд говорят, что, наверное, скоро придётся закрываться», – отметила она, добавив, что иногда появляются заказы, и компании решают продолжить деятельность, но это нелегко.
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