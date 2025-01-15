Назад 15.01.25, 15:37 Текстильная промышленность: волна закрытий еще не завершена Волна закрытий в текстильной и швейной промышленности еще не завершилась, и ранней весной деятельность в Эстонии могут прекратить многие компании сектора, рассказала генеральный директор A La Carte Uniforms Кристийна Тикерпяэ.

Общее состояние сектора текстильной и швейной промышленности ухудшается. Foto: Liis Treimann

«Я общалась с некоторыми производителями, и они заняли выжидательную позицию. Они уже несколько сезонов подряд говорят, что, наверное, скоро придётся закрываться», – отметила она, добавив, что иногда появляются заказы, и компании решают продолжить деятельность, но это нелегко.