ТОП компаний швейной и текстильной промышленности: 15 крупнейших контролируют рынок

Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.
- Хотя Wendre является компанией из сектора текстильной промышленностью с самым высоким оборотом, за год он упал более чем на 13 миллионов евро. Foto: Andras Kralla
Если еще в конце первого квартала года можно было говорить, что совокупный оборот сектора сократился лишь на 1,1%, то к концу третьего квартала снижение стало гораздо более значительным – совокупный оборот швейной промышленности сократился на 9,9%, а текстильной – на 10,3%.
Динамика совокупного оборота крупнейших компаний сектора очень схожа с динамикой всего сектора: рыночная доля 10 и 15 крупнейших компаний сократилась на 1 процентный пункт, в то время как рыночная доля 5 ведущих компаний осталась неизменной. 15 крупнейших предприятий контролируют почти 60% рынка.
Далее рассмотрим положение двух отраслей промышленности отдельно.
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