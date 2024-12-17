Назад 17.12.24, 16:22 ТОП компаний швейной и текстильной промышленности: 15 крупнейших контролируют рынок Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.

Хотя Wendre является компанией из сектора текстильной промышленностью с самым высоким оборотом, за год он упал более чем на 13 миллионов евро. Foto: Andras Kralla

Если еще в конце первого квартала года можно было говорить, что совокупный оборот сектора сократился лишь на 1,1%, то к концу третьего квартала снижение стало гораздо более значительным – совокупный оборот швейной промышленности сократился на 9,9%, а текстильной – на 10,3%.

Динамика совокупного оборота крупнейших компаний сектора очень схожа с динамикой всего сектора: рыночная доля 10 и 15 крупнейших компаний сократилась на 1 процентный пункт, в то время как рыночная доля 5 ведущих компаний осталась неизменной. 15 крупнейших предприятий контролируют почти 60% рынка.

Далее рассмотрим положение двух отраслей промышленности отдельно.