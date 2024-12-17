Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%273,78
  • OMX Riga−0,84%864,67
  • OMX Tallinn−0,1%1 741,53
  • OMX Vilnius0,31%1 064,4
  • S&P 500−0,4%6 049,64
  • DOW 30−0,72%43 403,56
  • Nasdaq −0,28%20 118,4
  • FTSE 100−0,81%8 195,2
  • Nikkei 225−0,24%39 364,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%109,82
  • OMX Baltic−0,14%273,78
  • OMX Riga−0,84%864,67
  • OMX Tallinn−0,1%1 741,53
  • OMX Vilnius0,31%1 064,4
  • S&P 500−0,4%6 049,64
  • DOW 30−0,72%43 403,56
  • Nasdaq −0,28%20 118,4
  • FTSE 100−0,81%8 195,2
  • Nikkei 225−0,24%39 364,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%109,82
  • 17.12.24, 16:22

ТОП компаний швейной и текстильной промышленности: 15 крупнейших контролируют рынок

Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.
Хотя Wendre является компанией из сектора текстильной промышленностью с самым высоким оборотом, за год он упал более чем на 13 миллионов евро.
  • Хотя Wendre является компанией из сектора текстильной промышленностью с самым высоким оборотом, за год он упал более чем на 13 миллионов евро. Foto: Andras Kralla
Если еще в конце первого квартала года можно было говорить, что совокупный оборот сектора сократился лишь на 1,1%, то к концу третьего квартала снижение стало гораздо более значительным – совокупный оборот швейной промышленности сократился на 9,9%, а текстильной – на 10,3%.
Динамика совокупного оборота крупнейших компаний сектора очень схожа с динамикой всего сектора: рыночная доля 10 и 15 крупнейших компаний сократилась на 1 процентный пункт, в то время как рыночная доля 5 ведущих компаний осталась неизменной. 15 крупнейших предприятий контролируют почти 60% рынка.
Далее рассмотрим положение двух отраслей промышленности отдельно.

Похожие статьи

ТОП
  • 16.12.24, 12:49
ТОП промышленных компаний: производитель дронов увеличил прибыль в пять раз
Первое место в ТОПе промышленных компаний заняла компания Defsecintel Solutions AS, которая начала свою деятельность всего шесть лет назад в гараже. Она производит автономные и мобильные системы наблюдения и борьбы с дронами, пишут Tööstusuudised.
ТОП
  • 11.12.24, 16:43
ТОП энергетических компаний: число сотрудников победителя выросло на 800 человек
Первое место в ТОПе энергетических компаний заняла дочерняя компания Eesti Energia – Elektrilevi OÜ, для которой прошлый год стал годом больших изменений.
ТОП
  • 06.12.24, 17:14
ТОП текстильной промышленности: тендеры минобороны увеличили прибыль в шесть раз
В ТОПе текстильной промышленности присутствуют компании, ориентирующиеся на связанную с войной продукцию, однако хорошо дела идут и у тех, кто производит текстильные изделия для промышленного использования.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 16.12.24, 12:22
Золотой парашют по-кайтселийтовски: три дня в должности, увольнение и выплата 10 зарплат
2
Новости
  • 16.12.24, 14:58
Налоговое преимущество исчезнет: государство получит инструмент для борьбы с «черными» зарплатами
3
Mнения
  • 14.12.24, 13:58
Тыну Мертсина: прежде чем станет лучше, придется еще немного затянуть пояса
4
Биржа
  • 16.12.24, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
5
Новости
  • 13.12.24, 17:10
Странная сделка: бизнес IKEA в Эстонии продан шведам
6
Новости
  • 16.12.24, 13:22
Министр намекнула на снижение НСО на продукты питания

Последние новости

Новости
  • 17.12.24, 17:05
Сасс: оборонная промышленность может стать флагманом эстонского стартап-сектора
ТОП
  • 17.12.24, 16:22
ТОП компаний швейной и текстильной промышленности: 15 крупнейших контролируют рынок
Новости
  • 17.12.24, 15:38
Переломный момент на рынке недвижимости: кто выйдет победителем?
Почти 800 сделок с квартирами в Таллинне в октябре уже напоминают бум. Ожидания: Euribor упадет ниже 2% к лету следующего года.
Новости
  • 17.12.24, 14:25
В Теллискиви заложены краеугольные камни – в квартале появится 4000 кв. м коммерческих площадей
Новости
  • 17.12.24, 14:12
Frankenburg Technologies расширяется в Великобританию и инвестирует 50 млн евро
Биржа
  • 17.12.24, 13:23
Вкус биржи: инфляция выросла, Google говорит про квантовый компьютер
Подсказка
  • 17.12.24, 13:05
5 причин не использовать рабочий адрес электронной почты в личных целях
Новости
  • 17.12.24, 12:40
Банкротное производство компании, не заплатившей за топливо Neste, завершилось ничем

Сейчас в фокусе

Люди в Сааремааской дружине старательно работали, но были недовольны командованием, утверждает издание Äripäev
Эпицентр
  • 16.12.24, 12:22
Золотой парашют по-кайтселийтовски: три дня в должности, увольнение и выплата 10 зарплат
По оценке Налогово-таможенного департамента, работодатели, выплачивающие зарплаты в конвертах, иногда обходятся слишком низкой налоговой нагрузкой.
Новости
  • 16.12.24, 14:58
Налоговое преимущество исчезнет: государство получит инструмент для борьбы с «черными» зарплатами
Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер и директор по расширению Inter IKEA Мария Йоханссон выразили радость по поводу сделки. Концерн IKEA стал значительно ближе к своему балтийскому подразделению.
Новости
  • 13.12.24, 17:10
Странная сделка: бизнес IKEA в Эстонии продан шведам
«Цена акций LHV словно застряла за плотиной», – заявил на прошлой неделе инвестор и вице-спикер парламента Тоомас Кивимяги.
Биржа
  • 16.12.24, 06:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Главная контора LHV Pank.
Новости
  • 16.12.24, 16:53
Банк LHV сократит до 60 человек
Сальвадор вложил часть денег страны в биткоины.
Биржа
  • 16.12.24, 10:05
Стоимость биткоина достигла нового рекорда
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман рассказала, что в настоящее время они готовят комплексный анализ НСО на продукты питания и обнародуют его в новом году.
Новости
  • 16.12.24, 13:22
Министр намекнула на снижение НСО на продукты питания
Инициатива набирает обороты: в декабре 2001 года на пресс-конференции Министерства социальных дел министр социальных дел Эйки Нестор представил нового председателя совета Кассы по безработице Райво Пааво.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024