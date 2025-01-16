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  • 16.01.25, 16:18

Перешедшая в частные руки Operail вновь занимается ранее запрещенными перевозками

Перейдя в частные руки, Operail возобновила связанные с Россией перевозки, от которых компании пришлось отказаться два года назад по указанию правительства.
«На самом деле, для нас это сейчас вопрос выживания, вопрос времени – хватит ли нашей компании времени на реализацию новых проектов», – признался руководитель Baltic Oil Service Вячеслав Спирин.
  • «На самом деле, для нас это сейчас вопрос выживания, вопрос времени – хватит ли нашей компании времени на реализацию новых проектов», – признался руководитель Baltic Oil Service Вячеслав Спирин. Foto: Andras Kralla
С начала этого года Operail вновь перевозит пальмовое масло для находящейся в Палдиски компании Baltic Oil Service. Последние два года компанию обслуживало латвийское государственное железнодорожное предприятие LDZ, так как, в отличие от Operail, ему не запретили осуществлять связанные с Россией перевозки.
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