Назад 16.01.25, 16:18 Перешедшая в частные руки Operail вновь занимается ранее запрещенными перевозками Перейдя в частные руки, Operail возобновила связанные с Россией перевозки, от которых компании пришлось отказаться два года назад по указанию правительства.

«На самом деле, для нас это сейчас вопрос выживания, вопрос времени – хватит ли нашей компании времени на реализацию новых проектов», – признался руководитель Baltic Oil Service Вячеслав Спирин. Foto: Andras Kralla

С начала этого года Operail вновь перевозит пальмовое масло для находящейся в Палдиски компании Baltic Oil Service. Последние два года компанию обслуживало латвийское государственное железнодорожное предприятие LDZ, так как, в отличие от Operail, ему не запретили осуществлять связанные с Россией перевозки.