Министр Свет оправдывает Eesti Raudtee, которая помогает доставлять товары в Россию
Пока эксперт по транзиту Райво Варе находит все больше логических ошибок, министр инфраструктуры Владимир Свет оправдывает тот факт, что государственная компания Eesti Raudtee обслуживает перевозки, которые через Эстонию направляются в Россию.
Министр инфраструктуры Владимир Свет (слева) и председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн. Foto: Andras Kralla
После того как государство запретило госкомпании Operail заниматься перевозками в Россию, в этих перевозках без лишнего шума важную роль начала играть другая государственная компания – Eesti Raudtee. Когда клиенты и перевозки Operail перешли к Latvijas Dzelzceļš, Eesti Raudtee немедленно запустила целый новый отдел, чтобы помочь им, писал Äripäev на прошлой неделе.
По словам эксперта в сфере железнодорожного транзита Райво Варе, сложившаяся ситуация вызывает у него смех, циничный смех. Варе поражен тем, что, с одной стороны, государство поставило точку в бизнесе Operail, а с другой – Eesti Raudtee после ухода Operail с рынка добавила в свой прейскурант услуги, которые ранее предоставляла именно Operail.
«Следовательно, мотивация настолько сильна, что все это стоит делать, хотя обычно этого не делают и не должны делать в соответствии с законом», – заявил Варе.
Eesti Raudtee находится в ведении Министерства климата. Министр инфраструктуры Владимир Свет не дал четкого ответа на многие вопросы, но добавил в список адресатов своего письма пресс-секретаря Eesti Raudtee. Свет провел параллель с зимним обслуживанием дорог.
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После того как государство запретило госкомпании Operail заниматься перевозками в Россию, в этих перевозках без лишнего шума важную роль начала играть другая государственная компания – Eesti Raudtee. Когда клиенты и перевозки Operail перешли к Latvijas Dzelzceļš, Eesti Raudtee немедленно запустила целый новый отдел, чтобы помочь им.
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