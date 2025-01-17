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  • 18.01.25, 14:00

ИТ-сектор Эстонии обеспокоен: ограничения на использование чипов ударят по пользователям технологий

Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций (ITL) обеспокоен объявленными США ограничениями, так как они ограничивают наш доступ к импорту высокотехнологичных чипов, а также возможность разрабатывать проекты в области искусственного интеллекта.
Исполнительный директор Союза информационных технологий и телекоммуникаций Дорис Пыльд заявляет, что пострадать могут как сфера здравоохранения, так и обороны.
  • Исполнительный директор Союза информационных технологий и телекоммуникаций Дорис Пыльд заявляет, что пострадать могут как сфера здравоохранения, так и обороны.
«Важно понимать, что данное ограничение касается не только экспорта чипов, но и использования новейших технологий, а также обучения и применения новых моделей искусственного интеллекта. Это означает, что в будущем у нас в Эстонии не будет возможности создавать и развивать такие передовые AI-модели, как, например, Chat GPT 4 или Claude.AI», – сказала исполнительный директор Эстонского союза информационных технологий и телекоммуникаций Дорис Пыльд.
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