Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%281,43
  • OMX Riga0,2%874,14
  • OMX Tallinn−0,15%1 769,07
  • OMX Vilnius0,39%1 101,11
  • S&P 5000,00%5 827,04
  • DOW 300,00%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,59%8 200,07
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,11
  • OMX Baltic−0,08%281,43
  • OMX Riga0,2%874,14
  • OMX Tallinn−0,15%1 769,07
  • OMX Vilnius0,39%1 101,11
  • S&P 5000,00%5 827,04
  • DOW 300,00%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,59%8 200,07
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,11
  • 13.01.25, 08:56

Айгар Вайгу: мы проложим путь эстонскому производству чипов

В апреле этого года в Эстонии начнет работу центр компетенции в области чиповых технологий KIIP, который будет поддерживать развитие электронного сектора Эстонии, пишет физик и председатель правления компании Metrosert Айгар Вайгу.
Айгар Вайгу.
  • Айгар Вайгу. Foto: Jake Farra
Помните дефицит чипов в Европе после COVID-кризиса, который повысил цены на автомобили и бытовую электронику и продлил сроки поставок? Это были болезненные уроки.
Для меня это пример того, насколько важен бизнес с высокой добавленной стоимостью. Я верю, что компании, создающие больше добавленной стоимости, могут предлагать своим сотрудникам более высокие зарплаты, собственникам – больший доход, а государству – больше налоговых поступлений.
Для этого крайне важно, чтобы в Эстонии были компании, владеющие глубокими технологиями, а их работники имели доступ к необходимым ресурсам и знаниям. Только умные специалисты, которых поддерживают, могут создавать продукты и услуги, которые помогут нам лучше справляться с кризисами и будут востребованы в мире.

Спрос продолжает расти

Чиповые технологии стали одним из ключевых направлений, усиливающих разработку продуктов и конкурентоспособность компаний. Высокотехнологичное развитие промышленности во многом зависит от прогресса в чиповых технологиях, а в мире идет международная гонка как между компаниями, так и между государствами, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство.
Потребности компаний продолжают расти: согласно исследованию 2022 года, спрос на чипы среди компаний Европейского Союза к 2030 году удвоится. Поэтому важно предоставить и эстонским компаниям возможности для разработки чиповых технологий.
Для развития эстонской электроники и технологичного бизнеса важно, чтобы в стране были компетенции и возможности поддерживать компании в том, что связано с чиповыми технологиями, чтобы мы могли воспользоваться растущим спросом и занять свое место на рынке.
Регламент ЕС о чипах, целью которого является усиление европейских позиций в глобальной технологической гонке, предоставляет и Эстонии возможность сделать следующий шаг в развитии чиповых технологий.

Плодотворная среда для высокотехнологичных компаний

В конце 2024 года Европейская комиссия одобрила проект создания центра компетенции в области чиповых технологий KIIP (Эстонский национальный центр компетенции в области передачи знаний об инновационных интегральных схемах и полупроводниковых процессах). Консорциумные и финансовые соглашения находятся в стадии подготовки.
Проект предусматривает, что центр будет сосредоточен на трех ключевых направлениях: аппаратная безопасность, тестирование и безопасность чипов, а также функциональная верификация.
Центр создаст предпосылки для появления новых высокотехнологичных компаний в области, имеющей большой международный потенциал. Центр компетенции будет поддерживать компании при дизайне чипов и организации пилотного производства, предоставляя им необходимые знания и сеть контактов.
Цель проекта – поддержать десятки начинающих и уже действующих компаний в вопросах передачи технологий, связанных с решениями для дизайна чипов.
Общая стоимость четырехлетнего проекта составит 2,4 миллиона евро. Проект финансируется в равных долях программой ЕС «Цифровая Европа» и Министерством экономики и коммуникаций.
Фактически центр компетенции, создаваемый в Эстонии, предложит компаниям практическую поддержку: обучение специалистов, консультирование по дизайну и тестированию чипов, помощь в поиске подходящих партнеров по разработке и создании необходимой инфраструктуры для профессионального и плавного процесса разработки и тестирования чипов.
Центр будет создан в форме консорциума, в который, помимо Metrosert, войдут Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) и Союз электронной промышленности Эстонии (EETL). Также планируется сотрудничество с TalTech, Тартуским университетом и ведущими эстонскими электронными компаниями.
EIS будет поддерживать компании на международных рынках с помощью передачи технологий и сети контактов, в то время как EETL объединит практические знания и потребности эстонской электронной промышленности.
Metrosert, обладая многолетним опытом в качестве центрального учреждения в области метрологии, сегодня также действует как центр прикладных исследований, поддерживая разработку новых технологий. Вместе мы создадим прочную основу для развития чиповых технологий в Эстонии.
Запуск центра начнется в апреле 2025 года. Его создание включает установку серверов и необходимого оборудования, приобретение лицензий на программное обеспечение, а также подготовку рабочей среды для инженеров и консультантов.
Параллельно начнется набор экспертов, которые будут предоставлять консультации и проводить обучение компаний. Также начнется создание связей с сетью европейских центров компетенции в области чипов и местными предприятиями.
Центр компетенции KIIP поможет усилить конкурентоспособность эстонских компаний на мировом рынке, одновременно поддерживая цели регламента ЕС о чипах. Аналогичные центры будут созданы в каждом государстве-члене ЕС. Эти центры сформируют общеевропейскую сеть, где будут происходить обмен знаниями и ресурсами, что предоставит эстонским компаниям доступ к компетенциям и лучшим практикам других стран.
Чтобы представить цели проекта KIIP, график его запуска и возможности, открывающиеся для электронных компаний, EETL, Metrosert и EIS организуют вводный короткий семинар в четверг, 30 января 2025 года, с 11:00 до 12:00. Обзор представят профессор TalTech Яан Райк (координатор проекта KIIP) и председатель правления Metrosert Айгар Вайгу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 07.01.25, 12:20
Nvidia намерена совершить революцию в робототехнике
Производитель чипов Nvidia с помощью искусственного интеллекта намерен совершить революцию в робототехнике, заявил в понедельник глава компании Дженсен Хуанг после публикации квартальных результатов.
Биржа
  • 25.11.24, 16:49
За биржевым бумом ИИ скрываются акции, которые только начинают расти
Акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, уже значительно выросли в цене, увеличив капитализацию в несколько раз. Однако это не значит, что возможности заработать на ИИ-буме навсегда упущены. Стоит заглянуть «под капот» этого бума, чтобы найти инвестиционные идеи, которые не лежат на поверхности.
Новости
  • 09.01.25, 16:16
Миллионные субсидии, новые технологии и большие счета за отопление подталкивают Ида-Вирумаа к реновации
В Нарвском колледже Тартуского университета 8 января прошла “Ярмарка реновации”, на которую пришли местные председатели квартирных товариществ. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который выступил на открытии, рассказал, что за пару лет по разным программам поддержки Ида-Вирумаа выделено субсидий на реновацию жилья на 35 млн евро.
Mнения
  • 12.01.25, 13:45
Ученые: солнечные панели можно делать и из дешевых материалов
Ученые Таллиннского технического университета приняли участие в международном проекте, в рамках которого за четыре года были разработаны солнечные панели, основные материалы которых недороги и широко распространены в земной коре. О проекте и его результатах рассказывает профессор Марит Каук-Куусик, руководитель научной лаборатории материалов солнечной энергетики TalTech.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
2
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
3
Подсказка
  • 10.01.25, 10:55
На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога
4
Mнения
  • 11.01.25, 10:01
Таави Симсон: гнейс – золото Эстонии
5
Новости
  • 06.01.25, 16:06
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
6
Новости
  • 12.01.25, 12:33
Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России

Последние новости

Новости
  • 13.01.25, 16:09
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
Биржа
  • 13.01.25, 15:56
Китайские акции скатываются на медвежий рынок
Новости
  • 13.01.25, 15:04
Кандидат на должность генерального прокурора Астрид Аси получила поддержку правовой комиссии
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
Новости
  • 13.01.25, 11:44
Запрет на содержание кур в клетках требует от предпринимателей крупных инвестиций
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Сейчас в фокусе

По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
Стоимость литовской платформы для продажи подержанных вещей Vinted превышает 5 миллиардов евро.
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
На стихийной якорной стоянке у границы территориальных вод Эстонии иногда стоит до 30 судов «теневого флота», ожидающих входа в российские порты, показало расследование Äripäev, проведенное в июне 2024 года.
Новости
  • 12.01.25, 12:33
Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России
Маятник Фуко находился в старом корпусе факультета физики Тартуского университета.
Mнения
  • 12.01.25, 11:07
Аарне Силас: есть повод установить в Эстонии мощный маятник Фуко
Lightyear привлекает инвесторов более низкими комиссиями, предлагая присоединиться к своему инвестиционному порталу. LHV Pank уже более 20 лет развивает и обучает частных инвесторов, не признавая конкуренции. На фото: основатель и генеральный директор Lightyear Мартин Сокк (слева) и руководитель инвестиционных услуг LHV Pank Сандер Пиккель.
Инвестор Тоомас
  • 11.01.25, 12:12
Инвестор Тоомас: низкие комиссии манят, но как бы не остаться у разбитого корыта
аirBaltic объявила в начале недели об отмене многочисленных рейсов и маршрутов.
Новости
  • 12.01.25, 10:17
Руководитель авиакомпании: ситуацию с airBaltic не стоит драматизировать
Трубопроводный газ в Европе придется заменить СПГ
Новости
  • 11.01.25, 12:54
Управляющий энергопортфелем Alexela: нас ждет рост цен на газ
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025