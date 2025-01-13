Назад 13.01.25, 08:56 Айгар Вайгу: мы проложим путь эстонскому производству чипов В апреле этого года в Эстонии начнет работу центр компетенции в области чиповых технологий KIIP, который будет поддерживать развитие электронного сектора Эстонии, пишет физик и председатель правления компании Metrosert Айгар Вайгу.

Айгар Вайгу. Foto: Jake Farra

Помните дефицит чипов в Европе после COVID-кризиса, который повысил цены на автомобили и бытовую электронику и продлил сроки поставок? Это были болезненные уроки.

Для меня это пример того, насколько важен бизнес с высокой добавленной стоимостью. Я верю, что компании, создающие больше добавленной стоимости, могут предлагать своим сотрудникам более высокие зарплаты, собственникам – больший доход, а государству – больше налоговых поступлений.

Для этого крайне важно, чтобы в Эстонии были компании, владеющие глубокими технологиями, а их работники имели доступ к необходимым ресурсам и знаниям. Только умные специалисты, которых поддерживают, могут создавать продукты и услуги, которые помогут нам лучше справляться с кризисами и будут востребованы в мире.

Спрос продолжает расти

Чиповые технологии стали одним из ключевых направлений, усиливающих разработку продуктов и конкурентоспособность компаний. Высокотехнологичное развитие промышленности во многом зависит от прогресса в чиповых технологиях, а в мире идет международная гонка как между компаниями, так и между государствами, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство.

Потребности компаний продолжают расти: согласно исследованию 2022 года, спрос на чипы среди компаний Европейского Союза к 2030 году удвоится. Поэтому важно предоставить и эстонским компаниям возможности для разработки чиповых технологий.

Для развития эстонской электроники и технологичного бизнеса важно, чтобы в стране были компетенции и возможности поддерживать компании в том, что связано с чиповыми технологиями, чтобы мы могли воспользоваться растущим спросом и занять свое место на рынке.

Регламент ЕС о чипах, целью которого является усиление европейских позиций в глобальной технологической гонке, предоставляет и Эстонии возможность сделать следующий шаг в развитии чиповых технологий.

Плодотворная среда для высокотехнологичных компаний

В конце 2024 года Европейская комиссия одобрила проект создания центра компетенции в области чиповых технологий KIIP (Эстонский национальный центр компетенции в области передачи знаний об инновационных интегральных схемах и полупроводниковых процессах). Консорциумные и финансовые соглашения находятся в стадии подготовки.

Проект предусматривает, что центр будет сосредоточен на трех ключевых направлениях: аппаратная безопасность, тестирование и безопасность чипов, а также функциональная верификация.

Центр создаст предпосылки для появления новых высокотехнологичных компаний в области, имеющей большой международный потенциал. Центр компетенции будет поддерживать компании при дизайне чипов и организации пилотного производства, предоставляя им необходимые знания и сеть контактов.

Цель проекта – поддержать десятки начинающих и уже действующих компаний в вопросах передачи технологий, связанных с решениями для дизайна чипов.

Общая стоимость четырехлетнего проекта составит 2,4 миллиона евро. Проект финансируется в равных долях программой ЕС «Цифровая Европа» и Министерством экономики и коммуникаций.

Фактически центр компетенции, создаваемый в Эстонии, предложит компаниям практическую поддержку: обучение специалистов, консультирование по дизайну и тестированию чипов, помощь в поиске подходящих партнеров по разработке и создании необходимой инфраструктуры для профессионального и плавного процесса разработки и тестирования чипов.

Центр будет создан в форме консорциума, в который, помимо Metrosert, войдут Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) и Союз электронной промышленности Эстонии (EETL). Также планируется сотрудничество с TalTech, Тартуским университетом и ведущими эстонскими электронными компаниями.

EIS будет поддерживать компании на международных рынках с помощью передачи технологий и сети контактов, в то время как EETL объединит практические знания и потребности эстонской электронной промышленности.

Metrosert, обладая многолетним опытом в качестве центрального учреждения в области метрологии, сегодня также действует как центр прикладных исследований, поддерживая разработку новых технологий. Вместе мы создадим прочную основу для развития чиповых технологий в Эстонии.

Запуск центра начнется в апреле 2025 года. Его создание включает установку серверов и необходимого оборудования, приобретение лицензий на программное обеспечение, а также подготовку рабочей среды для инженеров и консультантов.

Параллельно начнется набор экспертов, которые будут предоставлять консультации и проводить обучение компаний. Также начнется создание связей с сетью европейских центров компетенции в области чипов и местными предприятиями.

Центр компетенции KIIP поможет усилить конкурентоспособность эстонских компаний на мировом рынке, одновременно поддерживая цели регламента ЕС о чипах. Аналогичные центры будут созданы в каждом государстве-члене ЕС. Эти центры сформируют общеевропейскую сеть, где будут происходить обмен знаниями и ресурсами, что предоставит эстонским компаниям доступ к компетенциям и лучшим практикам других стран.