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  • 20.01.25, 13:07

Endover выпускает обеспеченные облигации на 8,8 млн евро

Эстонская компания по развитию недвижимости Endover сообщила об успешном закрытом выпуске облигаций. Общая сумма эмиссии – 8,8 миллиона евро. Процентная ставка по двухлетним облигациям составила 9% плюс 3-месячная ставка Euribor.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
Облигации выпускаются поэтапно, на первом этапе Endover выпустила облигации на 4 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе.
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