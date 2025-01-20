Endover выпускает обеспеченные облигации на 8,8 млн евро
Эстонская компания по развитию недвижимости Endover сообщила об успешном закрытом выпуске облигаций. Общая сумма эмиссии – 8,8 миллиона евро. Процентная ставка по двухлетним облигациям составила 9% плюс 3-месячная ставка Euribor.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.