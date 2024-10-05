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  • 05.10.24, 12:44

Прибыль девелопера Endover упала в разы

Генеральный директор
  • Генеральный директор Endover Kinnisvara Роберт Лауд Foto: Andras Kralla
Оборот девелопера Endover сократился вдвое, а прибыль упала в пять раз. После трудного года компания ожидает оживления на рынке недвижимости.
В прошлом году рынок недвижимости получил серьезный удар от спада в эконмике, высокой инфляции, роста процентных ставок и геополитической неопределённости, говорится в недавно опубликованном годовом отчёте Endover. Из-за низкой уверенности потребители откладывали свои планы по покупке, а количество сделок с недвижимостью сократилось.

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