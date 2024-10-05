Назад 05.10.24, 12:44 Прибыль девелопера Endover упала в разы

Генеральный директор Endover Kinnisvara Роберт Лауд Foto: Andras Kralla

Оборот девелопера Endover сократился вдвое, а прибыль упала в пять раз. После трудного года компания ожидает оживления на рынке недвижимости.

В прошлом году рынок недвижимости получил серьезный удар от спада в эконмике, высокой инфляции, роста процентных ставок и геополитической неопределённости, говорится в недавно опубликованном годовом отчёте Endover. Из-за низкой уверенности потребители откладывали свои планы по покупке, а количество сделок с недвижимостью сократилось.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь