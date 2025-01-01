Назад 01.01.25, 13:03 Эксперт: у правительства нет плана на случай, если AirBaltic перестанет сюда летать По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, у правительства отсутствует реальный план на случай, если AirBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам, передает ERR

Дела латвийской авиакомпании в последнее время идут не очень хорошо. Foto: Veiko Tõkman

За первые девять месяцев убыток AirBaltic составил 49 миллионов евро, а через авиакомпанию путешествует каждый четвёртый пассажир, посещающий Таллиннский аэропорт.

«Экономически у них пока дела идут не лучшим образом. Если Air Baltic понадобится дополнительная финансовая поддержка, у латвийских налогоплательщиков неизбежно возникнет вопрос: почему они вкладывают деньги Латвии в Air Baltic, когда рейсы выполняются из Эстонии, Литвы или Финляндии», — заметил Кукемельк.

По его словам, вероятность того, что бизнес-план AirBaltic окажется неуспешным, составляет не ноль, а порядка 40–50%. Напомним, эстонский авиаперевозчик Nordica обанкротился в ноябре этого года.