Деловые ведомости
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  • 01.01.25, 13:03

Эксперт: у правительства нет плана на случай, если AirBaltic перестанет сюда летать

По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, у правительства отсутствует реальный план на случай, если AirBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам, передает ERR.
Дела латвийской авиакомпании в последнее время идут не очень хорошо.
  • Дела латвийской авиакомпании в последнее время идут не очень хорошо. Foto: Veiko Tõkman
За первые девять месяцев убыток AirBaltic составил 49 миллионов евро, а через авиакомпанию путешествует каждый четвёртый пассажир, посещающий Таллиннский аэропорт.
«Экономически у них пока дела идут не лучшим образом. Если Air Baltic понадобится дополнительная финансовая поддержка, у латвийских налогоплательщиков неизбежно возникнет вопрос: почему они вкладывают деньги Латвии в Air Baltic, когда рейсы выполняются из Эстонии, Литвы или Финляндии», — заметил Кукемельк.
По его словам, вероятность того, что бизнес-план AirBaltic окажется неуспешным, составляет не ноль, а порядка 40–50%. Напомним, эстонский авиаперевозчик Nordica обанкротился в ноябре этого года.

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