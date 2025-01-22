Назад 22.01.25, 15:42 Fermi Energia урезала зарплаты из-за финансовых трудностей У компании Fermi Energia, планирующей строительство атомной электростанции в Эстонии, осталось денег лишь на четыре месяца функционирования, сообщил генеральный директор фирмы Калев Каллеметс в адресованном инвесторам отчете за четвертый квартал.

Генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс. Foto: Eiko Kink

Чтобы справиться с трудностями, компания сократила штат, на три месяца урезала зарплаты сотрудникам и отменила выплаты членам совета директоров, пишет Postimees

По словам Каллеметса, недавно был подписан договор на привлечение 200 000 евро, что позволит покрыть расходы компании еще на два месяца, то есть денег должно хватить до июня.

Одной из причин, по которой продвигающая ядерную энергию Fermi Energia оказалась в сложном финансовом положении, стала неудачная попытка привлечь средства у инвесторов из Латвии и Литвы. Компания надеялась, что после того, того как Рийгикогу дал зеленый свет развитию ядерной энергетики, инвестициями заинтересуются также латвийские и литовские предприятия, но этого не произошло.

Весной Fermi Energia планирует выпустить акций на несколько миллионов евро: «В марте-апреле станет ясно. Сейчас в экономике Европы не лучшие времена, инвестиции направляются только в основные виды деятельности».