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  • 26.01.25, 15:54

Lidl повышает зарплаты сотрудникам

С 1 марта зарплата начинающего сотрудника в магазинах Lidl в Таллинне и Тарту составит 1160 евро, а в других городах – 1110 евро.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Размер индивидуальной заработной платы зависит от стажа работы, поскольку зарплата повышается каждый год, сообщил представитель Lidl изданию Postimees.
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