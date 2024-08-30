    Lidl в Эстонии закончила год с убытками в 22 млн евро

    Количество работников Lidl за год сильно снизилось. Фото: Liis Treimann

    Немецкая торговая сеть Lidl, вышедшая на эстонский рынок два года назад, по-прежнему работает с убытком, но ее оборот растет, передает rus.err.ee.

    Согласно отчету Lidl за 2023-й хозяйственный год, который у немецкой сети длится с марта по февраль, годовой убыток составил 21,91 млн евро по сравнению с 28,4 млн евро годом ранее, а оборот увеличился на 12,8% до 156,7 млн евро.
    В отчете указывается, что убыток связан с осуществляемыми инвестициями и связанными с ними процессами.
    Число работников торговой сети в пересчете на полный рабочий день сократилось в прошлом году с 740 до 548, что в Lidl объяснили стандартизацией процессов и ростом эффективности.
    Остальные торговые сети закончили год с прибылью.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
ТОП семейных фирм: «Много работы, и, наконец, слезы радости»
Ляэнеметс: предложение Юргена Лиги ударит по экспорту
Делов-то: меняют патии как перчатки, свободу слова душат?
Эпицентр
Искусство вместо килек: островитянин и ресторатор из Ласнамяэ обживают фабрику на Хийумаа
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Все большие материалы
Инвестор
Подсказка: что такое гособлигации и на что обратить внимание при их покупке
Эстония впервые в своей новейшей истории выпускает гособлигации, которые не только будут доступны всем желающим в стране, но и в дальнейшем будут торговаться на Таллиннской бирже. Что нужно учесть, прежде чем подписаться на эти госбумаги.
Эстония впервые в своей новейшей истории выпускает гособлигации, которые не только будут доступны всем желающим в стране, но и в дальнейшем будут торговаться на Таллиннской бирже. Что нужно учесть, прежде чем подписаться на эти госбумаги.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: меняют патии как перчатки, свободу слова душат?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
Все подкасты ДВ
Mнения
Спасибо, но нет: инвесторы и бизнесмены не спешат покупать гособлигации
«А вы купите облигации государственного займа?» – патриотично вопрошает министр образования Кристина Каллас. Но даже те предприниматели и инвесторы, которым идея «народных облигаций» кажется удачной, не спешат давать положительный ответ.
«А вы купите облигации государственного займа?» – патриотично вопрошает министр образования Кристина Каллас. Но даже те предприниматели и инвесторы, которым идея «народных облигаций» кажется удачной, не спешат давать положительный ответ.
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги: если розничный инвестор не даст взаймы государству, у нас есть запасной план
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект