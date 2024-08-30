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30 августа 2024 в 11:24









Lidl в Эстонии закончила год с убытками в 22 млн евро

Количество работников Lidl за год сильно снизилось. Фото: Liis Treimann

Немецкая торговая сеть Lidl, вышедшая на эстонский рынок два года назад, по-прежнему работает с убытком, но ее оборот растет, передает rus.err.ee.

Согласно отчету Lidl за 2023-й хозяйственный год, который у немецкой сети длится с марта по февраль, годовой убыток составил 21,91 млн евро по сравнению с 28,4 млн евро годом ранее, а оборот увеличился на 12,8% до 156,7 млн евро.

В отчете указывается, что убыток связан с осуществляемыми инвестициями и связанными с ними процессами.

Число работников торговой сети в пересчете на полный рабочий день сократилось в прошлом году с 740 до 548, что в Lidl объяснили стандартизацией процессов и ростом эффективности.

Остальные торговые сети закончили год с прибылью.