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  • 27.01.25, 13:37

Турыгина оправдали по делу о наркотиках

Окружной суд постановил, что «криптомиллионер» Иван Турыгин не является владельцем или распространителем кокаина, найденного в его доме.
«Криптомиллионер» Иван Турыгин не признавал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знал об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком.
  • «Криптомиллионер» Иван Турыгин не признавал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знал об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком. Foto: Andras Kralla
В отличие от уездного суда, окружной суд постановил, что Иван Турыгин невиновен по обвинению в наркопреступлении.
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