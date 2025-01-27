Турыгина оправдали по делу о наркотиках

«Криптомиллионер» Иван Турыгин не признавал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знал об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком. Foto: Andras Kralla
В отличие от уездного суда, окружной суд постановил, что Иван Турыгин невиновен по обвинению в наркопреступлении.
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В среду утром эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, экстрадировали из Эстонии в США.
В понедельник Таллиннский окружной суд постановил, что нет оснований для отмены постановления правительства от 25 января, и что криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США, передает Postimees.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.