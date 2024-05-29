    Потапенко и Турыгина экстрадировали в США

    Иван Турыгин.Фото: Andras Kralla

    В среду утром эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, экстрадировали из Эстонии в США.

    «28 мая Департамент полиции и пограничной охраны выполнил распоряжение правительства республики, передав подлежащих экстрадиции Сергея Потапенко и Ивана Турыгина представителям Соединенных Штатов Америки», – сообщил rus.err глава бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур.
    «Благодаря тому, что оба подозреваемых по решению суда находились под электронным наблюдением, полиция доставила Сергея и Ивана в Таллиннский аэропорт из их домов для передачи представителям американских властей. Поскольку Турыгин не открывал дверь после неоднократных просьб полиции, полицейские вошли в его дом через открытую заднюю дверь. Ни один из мужчин не сопротивлялся и добровольно последовал вместе с полицейскими в аэропорт», – добавил Амбур.
    По его словам, во вторник поздно вечером Сергей Потапенко и Иван Турыгин были переданы представителям США в аэропорту Таллинна: «А сегодня рано утром представители США покинули Эстонию вместе с подозреваемыми».
    Власти США обвиняют Турыгина и Потапенко в хищении у инвесторов 575 миллионов долларов, а эстонское государство уже несколько лет пытается экстрадировать обвиняемых в США.
    Бизнесмены пытались оспорить экстрадицию в США, утверждая, что тюремные условия там нарушают права человека.
    В апреле Таллиннский окружной суд постановил, что нет оснований для отмены постановления правительства от 25 января, и что криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.
    Защитники Потапенко и Турыгина подали апелляцию в Государственный суд, однако 24 мая тот отказался ее рассматривать. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда вступило в силу.
    Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда
    Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
    У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
    Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
    Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

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