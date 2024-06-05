Турыгина признали виновным в хранении наркотиков

Обман с помощью названий – давняя проблема: «Знаю случаи, когда это делали пять-шесть раз»

Манипуляции хозяина замка Лайтсе с названиями фирм привели к тому, что бизнес-партнеры чувствуют себя обманутыми, и это продолжается уже долгое время.

Манипуляции хозяина замка Лайтсе с названиями фирм привели к тому, что бизнес-партнеры чувствуют себя обманутыми, и это продолжается уже долгое время.