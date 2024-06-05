    Турыгина признали виновным в хранении наркотиков

    Криптомиллионер Иван Тыругин не признал свою вину в хранении кокаина. Фото: Andras Kralla

    Харьюский уездный суд признал Ивана Турыгина виновным в хранении крупной партии кокаина и приговорил его к двум годам лишения свободы.

    Приговор не подлежит исполнению, если обвиняемый в течение испытательного срока в два года и два месяца не совершит новое умышленное преступление.

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