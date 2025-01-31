Казино удалило запрещенную рекламу после запроса Äripäev

На прошлой неделе в Таллинне появились рекламные плакаты онлайн-казино Nutz, как минимум один из которых нарушал закон. После запроса Äripäev плакаты были удалены.
- Реклама казино Nutz в Таллине на улице Лийвалая перед школой Сюдалинна. Foto: Liis Treimann
Реклама Nutz Casino размещалась на рекламных площадях, принадлежащих JCDecaux, по всему городу – например, на автобусных остановках и в световых витринах. Äripäev заметил, что одна из таких витрин находилась на улице Лийвалая, прямо у входа в школу Сюдалинна, хотя реклама азартных игр рядом с детскими учреждениями запрещена. Этот плакат был хорошо виден прямо от входа в школу.
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