Формула успеха Арне Тальвинга: какой стратегии придерживается крупный инвестор?

Таллиннская биржа находится в стагнации уже два года. За это время не произошло никаких значительных событий, что сильно отразилось на эстонских патриотически настроенных инвесторах, заявил инвестор, ученый и преподаватель Тынн Талпсепп.
Вокруг структуры популярных биржевых индексов давно идет дискуссия о том, что она искажает реальное положение дел на рынках. С ростом пассивного инвестирования этот вопрос становится все более актуальным, так как теперь речь уже может идти о более фундаментальных искажениях.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.