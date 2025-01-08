Деловые ведомости
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  • 08.01.25, 16:12

Формула успеха Арне Тальвинга: какой стратегии придерживается крупный инвестор?

В 2024 году шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг, обогнавший рынок, раскрыл содержимое своего портфеля и прогнозирует ралли акций в этом году.
Арне Тальвинг обошел рынок со своим портфелем акций в прошлом году. Он ожидает роста и в этом году.
  • Арне Тальвинг обошел рынок со своим портфелем акций в прошлом году. Он ожидает роста и в этом году. Foto: Andras Kralla
«На текущем бычьем рынке мы даже не на полпути», – сказал Тальвинг в интервью шведскому экономическому изданию Dagens Industri.
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