Назад 20.11.24, 06:00 Русский театр не может получить компенсацию от арендатора Споры Русского театра с бывшим арендатором его подвала не утихают. Фирма Fookus-K должна компенсировать ему судебные издержки, понесенные в ходе судебных процессов, примерно на 70 000 евро, считает театр и пытается добиться этого в суде. Однако ответчик затягивает процедуру.

У Русского театра затянулся судебный процесс. Foto: Postimees/Scanpix

Намеченное на прошлый четверг заседание суда по делу Русского театра против бизнесмена Платона Тинна, известного в том числе как владельца таллиннских клубов DejaVu и Teater, было отложено, а это значит, что учреждение все еще ждет ответа на вопрос – получит ли оно деньги и как скоро.

Проблемы Русского театра уходят корнями в 1990 год, когда в отчаянной попытке найти финансирование его руководители сдали в аренду 806 квадратных метров подвального помещения фирме Fookus-K сразу на 99 лет. С тех пор ситуация существенно изменилась, и в 2021 году театр захотел забрать помещение. «Договор был заключен на очень плохих условиях, – объяснял тогда директор театра Маргус Алликмаа. – По договору повысить арендную плату практически невозможно».

Харьюский уездный суд удовлетворил жалобу Русского театра, обязав Fookus-K освободить помещения. Однако в том же 2021 году Fookus-K потребовала компенсации в размере порядка 17 млн евро, поскольку театр получил возможность пересдать эти площади в аренду по более высокой цене и заработать на этом. Начался новый процесс, победителем из него вышел Русский театр, который суд избавил от угрозы миллионных выплат. Однако затем театр решил вернуть себе судебные издержки.

70 тысяч евро хочет получить Русский театр за компенсацию судебных расходов.

Театр хочет отсудить у Fookus-K 69,5 тысячи евро в качестве компенсаций плюс пени в 2160 евро. Ответчиком выступает Платон Тинн, член совета и бывший член правления Fookus-K, вышедший из правления в январе 2024 года.

3 fotot Подвалы Русского театра, где когда-то были танцы и казино. Автор фото: Алексей Шишкин

«По закону член правления еще в течение пяти лет несет ответственность за нарушения на посту», – поясняет представитель Русского театра.

Сама компания, судя по материалам дела, упирает на то, что ей нечем платить. Fookus-K утверждает, что передала все свое материальное имущество театру, поскольку оно заключалось в обстановке арендуемого помещения. Компания оценила ее стоимость в 167 726 евро. На этом основании она указывает 0 евро в графе «стоимость активов» в годовых отчетах. Однако, как отмечает суд, «неподписанный акт и фотографии не могут служить доказательством того, что вещи были оставлены» Русскому театру. Правдивость годовой финансовой отчетности Fookus-K тем самым была подвергнута сомнению.

У компании было много должников, но и сама она долгое время была в долгу перед другими, утверждает представитель театра. Теперь у нее практически нет активов. После Тинна руководить ею стал Калев Нерги, имеющий уголовную судимость за убийство . Принадлежит Fookus-K, судя по Коммерческому регистру, компании Salerno Ehitus OÜ – «пустышке» с нулевыми собственными активами и не отражающей в отчетах никакой деятельности. Она, в свою очередь, принадлежит строительному бизнесмену Алексею Чернухо, который, впрочем, отрицает любую связь с компанией.

«Не знаю, даже вам не расскажу, вот честно, кому она принадлежит. Знаю, что продал ее, нотариально выписался. Мы с женой ходили. Я вообще другой специфики, я стройкой занимаюсь, поэтому даже не знаю, что там происходит. Там просто, может, мой email остался и все. А я – нет, не знаю кто, чего, как, почем», – сообщил Чернухо корреспонденту ДВ.

Очередное заседание, назначенное на 14 ноября, суд отменил в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими у представителя одной из сторон. Дата следующего заседания не определена, сам Платон Тинн отказался давать ДВ комментарии до того, как состоится заседание суда.