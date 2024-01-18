Красный террор ударил непосредственно по семье одного из богатейших эстонских купцов. В 1919 году в Петропавловской крепости, знаменитой политической тюрьме в Петрограде, от голода умер один из его сыновей.Фото: Коллаж: muis.ee, ajapaik, ammende.ee, Юлия-Мария Линна

«Богатство Амменде казалось несокрушимым, как Россия»: взлет и падение первого миллионера Пярну

Едва ли не каждый житель, да и многие гости Пярну знают «Виллу Амменде» – отель в одном из самых роскошных старинных особняков Эстонии. Но кем был ее предприимчивый и властный хозяин, чье имя когда-то гремело от Петербурга до британских морей?

«Бывший миллионер умер в бедности», – гласил заголовок заметки, опубликованной газетой «Русский вестник» 31 августа 1934 года. Издание сообщало, что в Пярну похоронили Германа Амменде, первого из коммерсантов города, еще во времена Российской Империи сколотившего миллионное состояние. В последние годы жизни Амменде потерял почти все – даже знаменитую виллу в приморском парке, названную его именем, пришлось продать городским властям под летнее казино.

Первый миллионер

Семья столяра Кристиана Амменде переехала на территорию Эстонии в поисках лучшей доли в последние годы XVIII века. На новом месте немецких колонистов действительно ждал успех. Уже сын ремесленника Якоб Дидрих Амменде в 24 года записался таллиннским купцом 1-й гильдии, то есть не просто торговцем, а одним из крупнейших налогоплательщиков губернии. Ему же пришла в голову еще одна удачная идея для переезда – из Таллинна в Пярну. На новом месте предприниматель учредил торговый дом, названный его собственным именем – Jacob Diedrich Ammende.
Торговая компания Якоба Амменде занялась продажей в Пярну «сухого товара» любого рода, прежде всего продуктов питания. Приезжий купец быстро сделался членом городского совета и одним из самых состоятельных людей Пярну.
Но самую громкую славу торговый дом приобрел уже при сыне Якоба – Германе Леопольде Амменде (Германе Яковлевиче). При нем компания стала контролировать в уезде торговлю сахаром, солью, мукой, керосином. Провизию Герман Амменде скупал у крестьян Пярнумаа, Ляэнемаа, Валгамаа и Вильяндимаа, а затем перепродавал ее в городах Лифляндской и Эстляндской губерний и за границу.
Перекресток улиц Николай и Рюйтли – одно из самых оживленных мест в центре Пярну.Фото: muis.ee
Кроме того, в его универсальном магазине на пересечении улиц Николай и Рюйтли можно было купить «колониальные товары» вроде чая, кофе, фруктов, табака и специй, промышленные товары таллиннских, рижских, петербургских фабрик. Вполне в духе современного маркетинга покупателям на кассе предлагали рекламные коробки спичек с золотым логотипом Ammende на красном фоне.
В международных справочниках для мореходов, издаваемых в Британии, среди торговых заведений Пярну дом Jacob Diedrich Ammende традиционно значился в первой строчке. В собраниях эстонских музеев сохранилось немало чеков и счетов, выставленных его фирмой местным и иностранным капитанам, готовившимся к очередным плаваниям.
По воспоминаниям старожилов города, записанным в 1930-х годах, стоило Герману Амменде поменять цены на тот или иной товар в своем магазине, как рассыльные информировали об этом всех прочих купцов. Прейскуранты Амменде служили своеобразным барометром торговли в Пярну. Средства от купли-продажи товаров Герман Амменде вкладывал в недвижимость. Он скупал в Пярну коммерческие здания, доходные дома и склады, пополняя карманы еще и доходами от аренды.
Перед Первой мировой войной Герман Амменде был самым богатым человеком в Пярну. По оценке прессы, он стал первым из предпринимателей приморского города, чье состояние превысило миллион золотых рублей – 15-20 миллионов евро в пересчете на сегодняшние деньги.

Непрочный успех

В течение более 30 лет Амменде состоял членом городского совета Пярну, причем и в русское, и в эстонское время. В 1920 году он даже был избран от немецкой партии в Рийгикогу первого созыва. Правда, предприниматель-депутат спустя несколько месяцев отказался от мандата на Тоомпеа, чтобы сосредоточиться на многочисленных пярнуских делах. Авторитетный бизнесмен входил в городской школьный совет, председательствовал в совете немецкого лютеранского прихода святого Николая, вкладывал деньги в благотворительность.
Вилла Амменде на старой открытке.Фото: muis.ee
Зримым символом успеха Германа Амменде была вилла в приморском парке. Она стала подарком купца на свадьбу единственной дочери Элен (все пятеро детей купца носили имена на Э). По распространенной легенде, предприниматель искал в Пярну достойный для такого дара дом, а не найдя – заказал проект архитектурному бюро Фритьофа Миритца и Ивана Герасимова в Петербурге, вилла была построена в 1904-1905 годах. Башня дома была хорошо видна с подходящих к Пярну судов – якобы, чтобы Элен Амменде, возвращаясь из свадебного путешествия, сразу заметила свое новое жилище. Экстравагантная архитектура и внушительные размеры постройки в стиле модерн не оставляли сомнений в финансовых возможностях семьи и у остальных горожан.

Богатство Амменде казалось таким же несокрушимым, как российское государство.

газета Kaja
некролог Германа Амменде, 1934 год
«Богатство Амменде казалось таким же несокрушимым, как российское государство», – писала позднее газета Kaja. Но величие оказалось хрупким.
В 1916 году гвардейские полки империи были уничтожены в сражении на реке Стоход в Западной Украине, в армии начались брожения. К зиме 1917-го беспорядки вспыхнули уже в столице и в считанные недели царская власть пала. Последовавший за этим большевистский переворот, распад страны и Гражданская война похоронили и перспективы эстонских бизнесменов, ориентированных на российский рынок и источники сырья.

Закат империи

Среди них был и Герман Амменде. Он во многом полагался именно на бизнес-связи в имперской столице, поставки товаров с востока и на восток, а также на обслуживание в порту Пярну нужд экипажей транзитных судов. К тому же красный террор ударил непосредственно по семье купца. В 1919 году в Петропавловской крепости, знаменитой политической тюрьме в Петрограде, от голода умер один из его сыновей – гвардейский офицер Эгон Амменде.
Еще одним вызовом для бизнеса Амменде стала обострившаяся в Эстонии внутренняя конкуренция. За клиентов в Пярну стали бороться фирмы из Таллинна – в том числе могучие торговые дома J. Puhk ja pojad и Christian Rotermann. При этом покупательская способность упала, в 1920-х годах приморский город страдал от высокой безработицы и уменьшения числа туристов. Наконец, проблемой стали долги, набранные не только самим бизнесменом, но и его детьми.
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Наследники Амменде прославились не столько на предпринимательском, сколько на политическом и дипломатическом поприще. Особенно выдающуюся роль играл средний сын Эвальд Амменде – публицист, один из авторов законодательства о меньшинствах в довоенной Эстонии, лидер немецкой культурной автономии. Он также был одним из первых журналистов в Европе, еще в начале 1920-х совершивших поездки в СССР и рассказавших о массовом голоде в Поволжье и Украине. При этом путешествия и общественная деятельность Амменде требовали средств, которые семейный торговый дом уже не мог дать.
Герман Леопольд Амменде с семьей.Фото: ammende.ee
Несмотря на трудности, отец семейства Герман Амменде пытался удержаться на плаву. Он продолжал вести торговые операции, а кроме того инвестировал в открытие современных отелей и ресторанов в Пярну в надежде на смену конъюнктуры. В ноябре 1925 года предприниматель торжественно отметил 70-летний юбилей в окружении, как писала газета Revaler Bote, «лучших немцев города». Гости благодарили юбиляра за многолетний труд на благо Пярну, желали ему здоровья и новых успехов.

Посмертная рассрочка

Увы, вопреки пожеланиям, ко второй половине 1920-х годов дела фирмы совсем разладились. Едва ли не последней надеждой семьи оставалась роскошная вилла, которой сами Амменде в ту пору пользовались лишь в качестве летней дачи. В 1927 году городское собрание Пярну согласовало ее выкуп за внушительную сумму – 8 млн крон, больше 2 млн долларов США по тогдашнему курсу или около 37 млн евро в ценах 2024. Но от разорения торговый дом это не спасло.
В 1928 году фирма была признана неплатежеспособной, в нее назначали банкротного управляющего, разбирательства с долгами Jacob Diedrich Ammende заняли еще несколько лет. В 1929 остальное недвижимое имущество Германа Амменде в Пярну было распродано с молотка.
Интерьер виллы Амменде.Фото: Виллу Краан
Скорее всего, дурную шутку с Амменде сыграли условия договора с управой – по ним плату за виллу власти вносили в рассрочку. Едва ли у бизнесмена был шанс продать дом выгоднее, он и так стоял на принадлежавшей городу земле, а сам Герман Леопольд остро нуждался в деньгах. Целиком средства по сделке так и не были перечислены даже десять лет спустя. Уже наследники бизнесмена, уезжая из Эстонии в Германию в 1938 году, подписали отказ от финансовых обязательств.
Сам бизнесмен, потеряв большую часть состояния, продолжил вести скромную жизнь в Пярну. В отличие от сына Эвальда он уже не был публичным лицом, его имя почти исчезло с газетных страниц. Но на похороны многолетнего члена управы и предпринимателя в августе 1934 года собрались все национальные общины города. Семейный монумент Амменде – беломраморная статуя Христа на постаменте из красного гранита – сохранился на ​​кладбище Алеви и сейчас.
А самый причудливый из корпусов санаториев в Пярну даже в советскую эпоху продолжали называть «виллой Амменде», в партийных газетах к фамилии непременно прибавляли «богатейшего спекулянта» или «буржуазного купца». После восстановления независимости Эстонии дом приобрели бизнесмены Рейн Кильк и Ханс Х. Луйк. По их заказу дом был восстановлен в соответствии с его состоянием на 1905 год. Сейчас в нем работает гостиница и ресторан.

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