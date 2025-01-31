Назад 31.01.25, 13:35 Литовские пограничники обнаружили тоннель на границе с Беларусью Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью подземный тоннель длиной 25 метров, который мог использоваться для контрабанды, сообщило LRT

После миграционного кризиса 2021 года Литва построила на границе заграждения и усилила контроль. Foto: AFP/Scanpix

Тоннель был найден вблизи деревни Пашальчис. Деревня является частью зоны чрезвычайного положения, куда могут попасть только лица со специальным разрешением. Этот режим был введен на границе Литвы и Беларуси после массового притока нелегальных мигрантов в 2021 году.