Литовские пограничники обнаружили тоннель на границе с Беларусью

Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью подземный тоннель длиной 25 метров, который мог использоваться для контрабанды, сообщило LRT
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- После миграционного кризиса 2021 года Литва построила на границе заграждения и усилила контроль. Foto: AFP/Scanpix
Тоннель был найден вблизи деревни Пашальчис. Деревня является частью зоны чрезвычайного положения, куда могут попасть только лица со специальным разрешением. Этот режим был введен на границе Литвы и Беларуси после массового притока нелегальных мигрантов в 2021 году.
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