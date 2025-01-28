Назад 28.01.25, 16:38 Райво Варе: «Падение нефти – это для России серьезно» Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, полагая, что как только они упадут, Путин будет вынужден остановить войну. В этом плане есть рациональное зерно, считает эксперт по вопросам геополитики Райво Варе.

Президент США Дональд Трамп уже сделал несколько ярких заявлений. Foto: Scanpix

«Я попрошу принца Саудовской Аравии и ОПЕК снизить цены на нефть», – заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он признался, что удивлен, что страны-экспортеры нефти не сделали этого раньше. Ведь как только цены упадут, «война России и Украины закончится немедленно».

Также Трамп пригрозил ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Цены на нефть после этого снизились: на прошлой неделе баррель марки Brent подешевел на 2,8%, WTI – на 3,5%. Рынки реагируют на эти заявления президента США, а также на введение 25%-ных пошлин и других ограничительных мер в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона. Но нервозности на рынок нефти это добавило: Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты, экспортируя в страну более 200 тысяч баррелей в сутки.

«Цены на нефть уже падали независимо от всех этих трамповских телодвижений, потому что предложение нефти превышает спрос примерно на 1,2 млн баррелей. И прогнозы такие, что это будет продолжаться. Поэтому саудовцы уже раньше навострили лыжи и сами собирались отказаться от квотирования и сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия может очень быстро нарастить производство, причем дешево это сделать. А вот другие страны, та же Россия, это сделать не могут», – комментирует ДВ Райво Варе.

Трампу падение цен действительно на руку, поскольку он «имеет еще и виды в связи с войной и давлением на Россию», которая, по мнению Варе, действительно больше всего потеряет в этом случае. «Российские запасы нефти потихонечку истощаются и становятся все более трудно извлекаемыми. Сначала они еще что-то могут поставить на-гора сегодня, но если из-за падения цены и санкций они в какой-то момент вынуждены будут закрыть буровые, после этого их практически уже не восстановят. Что, кстати, нравится саудовцам тоже», – говорит Варе.

Потенциал Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу существенно выше, чем у других стран.

США сами не могут настолько быстро нарастить добычу собственной нефти, судя по данным Управления энергетической информации США. А кроме того, влияние на американские частные добывающие компании лично Дональда Трампа ограничено: им невыгодно поставлять на рынок нефть по политическим причинам, если цена будет ниже рентабельности. Поэтому действие через саудитов – логичный ход для США. В переговорах с ними как раз можно применять политические аргументы.

Дональд Аравийский

«Саудовцы заинтересованы в ряде политических дел, которые может предложить им Дональд Трамп. Например, надавить на Иран, который является основным противником саудовцев. Трамп может повлиять на решение вопросов в Палестине, может помочь решить вопросы вооружения, ведь саудовцы – третий крупнейший покупатель вооружений в мире», – перечисляет Варе. Так что, по его словам, Трампу будет что предложить саудитам в обмен на увеличение поставок нефти на рынок.

Не случайно из президентской администрации уже просочилась информация, что один из первых иностранных визитов президента Трампа будет именно в Саудовскую Аравию, замечает Варе. «Учтите, что он большой друг Мухаммеда бен Салмана (принц Саудовской Аравии – прим. ДВ), а его зять, Джаред Кушнер – личный друг (тоже принца Мухаммеда бен Салмана – прим. ДВ). Он же в свою предыдущую каденцию практически протолкнул Авраамовы соглашения по нормализации отношений с Израилем», – напоминает Варе.

России становится трудно добывать нефть, в то время как США в последние годы увеличили добычу.

Введенные до сих пор санкции на российскую нефть Варе называет слишком мягкими. Но дает объяснение этому: в США были выборы, и никто не хотел скачка цен на нефть перед ними. «Поэтому байденская администрация задерживала все и вся. И, на самом деле, санкции вводила очень мягкие и, так сказать, слишком не влияющие. А нужны жесткие санкции. Это сразу изменит ситуацию», – говорит Варе.

«Для России это очень серьезно»

Ряд российских нефтегазовых экспертов утверждают, что снижение цен на нефть не так страшно для местных компаний: себестоимость добычи там составляет $20-25 за баррель, остальное – это налоги и транспортировка. «Это неправда. Себестоимость экспорта выше, а это главное, ведь для России важно обеспечить экспорт, чтобы заработать деньги, на которые вести войну. Сегодня нефтяные газовые доходы России превышают военные расходы. Понятно, что им это нужно. Себестоимость вместе со всеми, так сказать, накладными, – в районе $52 за баррель, – утверждает Варе. – Есть буровые, которые добывают по более низким ценам, но их мало. 70% нефти – это Самотлор и Западная Сибирь, а там как раз извлечение падает, а транспорт тяжел и дорог. И плюс еще налоги, которые, на самом деле, российский бюджет собирает именно для войны».

Нефтегазовая отрасль составляет существенную часть российских бюджетных доходов.

Если вместе со снижением мировых цен удастся понизить ценовой потолок для российской нефти, то потери Кремля будут значительными, считает Варе: «$40 за баррель, которые собираются ввести – это как раз тот уровень цен, который уведет российскую себестоимость в большой минус. $10-12 минимум, скажем так, за баррель. И это деньги, которые просто не поступят. Продавать все равно придется, сколько можно, столько будут гнать все равно на экспорт. Но возможности столько заработать денег для госбюджета уже не будет. И это, в общем-то, как раз то, к чему все стремятся».

В ситуации резкого и продолжительного падения цен на нефть Владимир Путин будет более настроен на мирные переговоры, считает Варе: «Он попытается какое-то время, может быть, поартачиться, но в длительной перспективе это невозможно».

Дело в том, что и без снижения цен на нефть в экономике России уже много проблем, констатирует Варе. Рост замедляется, а инфляция продолжает раскручиваться, несмотря на рекордно высокую ставку центробанка.

«Еще существует отдельная тема – инфляция бедных. Дело в том, что инфляция очень по-разному влияет на разные слои населения. В России сжимается средний класс, и остается большое количество бедных, для которых первичное потребление – грубо говоря, коммуналка и еда – это все. И для них все это дорожает намного больше. По продуктам питания есть позиции, которые до 80% и больше подорожали. Картошка, например», – говорит Варе.

Мнение таких россиян, несмотря на многолетнее отсутствие свободных выборов, все еще волнует Путина, полагает Варе. «Они, можно сказать, база поддержки путинского режима. То есть это серьезно. Так что ему придется задуматься, – считает Варе. – Сначала Путин будет все равно гнать все в военку. А все остальное будет на втором плане – это неизбежно. И ситуация для большинства населения будет ухудшаться».

Если посмотреть на историческую ретроспективу, то видно, что плачевное состояние экономики в результате снижения цен на нефть ослабляло внешнеполитическую агрессию СССР и России, напоминает Варе. После падения цен на нефть в 80-х Советский Союз развалился, такой же внутренний кризис был в 1998 году, когда произошел дефолт. «Это же потому что цены на нефть упали значительно, – говорит Варе. – Это серьезно, и все это мы уже проходили».