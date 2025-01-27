Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,13%286,69
  • OMX Riga0,12%876,26
  • OMX Tallinn−0,98%1 813,11
  • OMX Vilnius−1,13%1 119,44
  • S&P 500−1,71%5 997,15
  • DOW 30−0,12%44 370,12
  • Nasdaq −2,75%19 405,83
  • FTSE 1000,05%8 506,51
  • Nikkei 225−0,92%39 565,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,61
  • OMX Baltic−1,13%286,69
  • OMX Riga0,12%876,26
  • OMX Tallinn−0,98%1 813,11
  • OMX Vilnius−1,13%1 119,44
  • S&P 500−1,71%5 997,15
  • DOW 30−0,12%44 370,12
  • Nasdaq −2,75%19 405,83
  • FTSE 1000,05%8 506,51
  • Nikkei 225−0,92%39 565,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,61
  • 27.01.25, 14:09

Рагнар Сасс не исключает масштабной атаки дронов: мы к этому не готовы

Развитие дронов меняет ход войны в Украине и становится все более критической угрозой для гражданской безопасности, считает инвестор в стартапы и сторонник Украины Рагнар Сасс. Он обеспокоен безопасностью Эстонии и считает, что нам необходимо подготовиться к масштабной атаке дронов.
Выделение 5% ВВП на оборону Эстонии неизбежно. Кроме того, необходимо усилить сотрудничество между государством и предпринимателями, считает эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс.
  • Выделение 5% ВВП на оборону Эстонии неизбежно. Кроме того, необходимо усилить сотрудничество между государством и предпринимателями, считает эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс. Foto: Andras Kralla
«Если спроецировать, к каким угрозам мы должны быть готовы через 3-4 года, то без особой фантазии можно представить сценарий, при котором Эстония должна выдержать атаку, включающую около миллиона дронов. Готовы ли мы к этому? Ответ – нет. Это не случится сегодня, не случится завтра и даже через два года», – заявил Сасс в эфире радио Äripäev.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.09.24, 12:21
Финансовый совет: главный вопрос – является ли налог на оборону временным
Летний экономический прогноз минфина вызвал критику со стороны Комиссии по контролю за государственным бюджетом, пишет Ärileht.
Новости
  • 03.01.25, 15:32
Оборонные предприятия могут претендовать на 100 миллионов поддержки
Министр обороны Ханно Певкур подвел итоги инвестиций в оборонную сферу за прошлый и текущий годы. В том числе он отметил, что на 100 миллионов евро, предназначенные на военную помощь Украине, могут претендовать эстонские оборонные предприятия.
Новости
  • 07.11.24, 14:35
Андрус Мерило: в худшем случае эвакуируем население за границу
Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил на прошедшей в среду в Таллиннском техническом университете конференции, что в случае войны необходимо быть готовым взрывать мосты и здания, чтобы таким образом затруднить передвижение российских войск, пишет Postimees.
Биржа
  • 26.09.24, 13:34
Бьёрн Валроос: инвесторам поколения Z стоит присмотреться к энергетике и обороне
Один из крупнейших финских брокеров, банкир, инвестор и экс-председатель правления Sampo Group Бьёрн Валроос рекомендует начинающим молодым инвесторам присмотреться к секторам энергетики, а также вложениям в оборонные технологии. Есть и популярная у инвесторов отрасль, которая кажется ему переоцененной.
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.01.25, 12:31
Канцлер права выступила в защиту оставшихся без денег квартирных товариществ: государство поступило несправедливо
2
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
3
Mнения
  • 24.01.25, 06:15
Юлия Линде: на рынке коммерческой недвижимости сейчас выигрывает тот, кто решается на переезд
4
Новости
  • 24.01.25, 16:05
НТД меняет систему TSD: декларации будут заполняться на основании бухгалтерских данных
5
Биржа
  • 26.01.25, 13:21
Первые решения Трампа принесли неожиданную смену настроений на фондовых рынках
6
Новости
  • 26.01.25, 16:14
Поврежден латвийский подводный кабель

Последние новости

Новости
  • 27.01.25, 17:25
Логистический гигант построит в Эстонии терминал стоимость 15 млн евро
Биржа
  • 27.01.25, 16:25
Китайский стартап представил дешевую нейросеть: акции технологических гигантов рухнули
Новости
  • 27.01.25, 14:23
Швеция открыла расследование по факту «масштабной диверсии» в Балтийском море
Новости
  • 27.01.25, 14:09
Рагнар Сасс не исключает масштабной атаки дронов: мы к этому не готовы
Новости
  • 27.01.25, 13:37
Турыгина оправдали по делу о наркотиках
Биржа
  • 27.01.25, 13:15
Прогремевшая на бирже фирма третий год работает в убыток. «Инвестор не понимает, что там происходит»
Äripäev спросил об этом у главы Hepsor
Новости
  • 27.01.25, 12:48
Tele2 сокращает штат
Биржа
  • 27.01.25, 12:23
Погрязший в убытках Novaturas ищет выход из положения

Сейчас в фокусе

Президент США Дональд Трамп.
Биржа
  • 26.01.25, 13:21
Первые решения Трампа принесли неожиданную смену настроений на фондовых рынках
«Самый ужасный дом», — так Кайри Раудберг описала многоквартирный дом за своей спиной, который она надеялась привести в порядок с помощью реновационной поддержки.
Новости
  • 26.01.25, 12:31
Канцлер права выступила в защиту оставшихся без денег квартирных товариществ: государство поступило несправедливо
Руководитель отдела по уплате подоходного и социального налога Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик.
Новости
  • 24.01.25, 16:05
НТД меняет систему TSD: декларации будут заполняться на основании бухгалтерских данных
Балтийское море. Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.01.25, 16:14
Поврежден латвийский подводный кабель
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели оживленный телефонный разговор о Гренландии.
Новости
  • 25.01.25, 13:30
Трамп рассердился, когда премьер-министр Дании отказалась продать Гренландию
«Что нужно сделать, чтобы получить телекоммуникационные услуги в несколько раз дешевле? Образно говоря, захлопнуть дверь перед провайдером и дважды повернуть ключ в замке. После этого для вас откроется мир подпольных цен», – пишет журналистка Эгет Веллесте.
Mнения
  • 25.01.25, 11:21
Эгет Веллесте: с бизнесом, где клиенту могут предложить скидку в 70%, что-то явно не так
По словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Рийн Мяэсалу, каждый инвестор должен найти свой путь и выбрать подходящие инструменты, соответствующие его целям.
Биржа
  • 25.01.25, 12:51
Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно
Philip Morrise teadusarenduskeskus
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025