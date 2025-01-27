Назад 27.01.25, 14:09 Рагнар Сасс не исключает масштабной атаки дронов: мы к этому не готовы Развитие дронов меняет ход войны в Украине и становится все более критической угрозой для гражданской безопасности, считает инвестор в стартапы и сторонник Украины Рагнар Сасс. Он обеспокоен безопасностью Эстонии и считает, что нам необходимо подготовиться к масштабной атаке дронов.

Выделение 5% ВВП на оборону Эстонии неизбежно. Кроме того, необходимо усилить сотрудничество между государством и предпринимателями, считает эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс. Foto: Andras Kralla

«Если спроецировать, к каким угрозам мы должны быть готовы через 3-4 года, то без особой фантазии можно представить сценарий, при котором Эстония должна выдержать атаку, включающую около миллиона дронов. Готовы ли мы к этому? Ответ – нет. Это не случится сегодня, не случится завтра и даже через два года», – заявил Сасс в эфире радио Äripäev.