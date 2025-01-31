В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает

В ночь на 31 января в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в расположенном рядом с Балтийским вокзалом кафе-ресторане Slava Ukraina, передает Rus.Delfi.
- Кафе Slava Ukraina. Автор фото: страница кафе в Facebook.
«Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Собственник ресторана Март Луйк предполагает, что речь может идти о преступлении на почве ненависти: «Недругов Украины у нас достаточно».
По факту пожара возбуждено уголовное дело, производство начато по статье, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение чужого имущества в случае, если причинен значительный ущерб.
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