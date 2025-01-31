Назад 31.01.25, 11:49 В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает В ночь на 31 января в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в расположенном рядом с Балтийским вокзалом кафе-ресторане Slava Ukraina, передает Rus.Delfi.

Кафе Slava Ukraina. Автор фото: страница кафе в Facebook.

«Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Собственник ресторана Март Луйк предполагает, что речь может идти о преступлении на почве ненависти: «Недругов Украины у нас достаточно».

По факту пожара возбуждено уголовное дело, производство начато по статье, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение чужого имущества в случае, если причинен значительный ущерб.