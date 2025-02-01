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  • 01.02.25, 14:34

«Наша команда — наш самый большой актив». Семейный бизнес в Тарту бросает вызов крупным конкурентам

Тоомас и Ульви Хайнла уже более 24 лет управляют семейным бизнесом Arilix, более известным как Tartu Bussikeskus. Эта история не только о бизнесе, но и о любви, сотрудничестве и настойчивости.
«Мы сознательно начинали вдвоем. Не хотели никого, потому что видели, что справляемся сами», – описал Тоомас Хайнла начало семейного бизнеса. На фото также изображена его супруга Ульви Хайнла.
  • «Мы сознательно начинали вдвоем. Не хотели никого, потому что видели, что справляемся сами», – описал Тоомас Хайнла начало семейного бизнеса. На фото также изображена его супруга Ульви Хайнла. Foto: Jassu Hertsmann
Тоомас и Ульви Хайнла начали свою деятельность в автобусных перевозках скромно – с двух автомобилей Peugeot 406. Ульви вспоминает, как вначале они работали вдвоем, и практически круглосуточно.
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