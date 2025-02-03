Назад 03.02.25, 13:56 Благодаря Евросоюзу в Нарву можно будет добраться быстрее Осенью по железным дорогам Эстонии начнут курсировать новые электрички Škoda, это позволит уплотнить расписание на всех линиях, особенно в окрестностях Таллинна. Но между Таллинном и Нарвой расписание тоже уплотнится до семи рейсов в каждую сторону вместо пяти. Еще через два года их станет восемь в день.

Поезд из Таллинна на вокзале в Нарве. Foto: Николай Андреев

Также в 2025-м начнутся работы по электрификации этой линии, что через два года позволит поездам развивать скорость до 160 км/ч (сейчас - до 120 км/ч). Поездка из Нарвы в Таллинн на экспрессе Elron будет занимать чуть меньше двух часов.

Однако во время строительных работ некоторым пассажирам придется выходить из поездов и часть пути ехать на автобусах, которые обеспечит компания Elron.

Полмиллиарда в железные дороги

В ноябре министр инфраструктуры Владимир Свет во время пресс-конференции в Нарве рассказал, что государство в течение ближайших пяти лет инвестирует в железные дороги (без учета Rail Baltica) порядка полумиллиарда евро.

По словам министра, эти инвестиции пойдут на то, чтобы электрифицировать и спрямить железные дороги, благодаря этому увеличив скорость поездов до 160 км/ч, а также сделать переезды и переходы более безопасными, в некоторых местах заменив их мостами.

Как сообщила управляющая железными дорогами госкомпания Eesti Raudtee, объем электрифицированной инфраструктуры железных дорог Эстонии вырастет с сегодняшних 237 километров до 700 с лишним километров. 85% стоимости проекта финансируется из фондов Европейского Союза и 15% - из государственного бюджета Эстонии.

Eesti Raudtee в середине декабря подписала два договора на модернизацию линии Таллинн-Нарва, в обоих случаях конкурсы госпоставки выиграла компания GRK Eesti. Договор на 81 миллион евро включает в себя проектирование и строительство контактной сети и передающих подстанций, необходимых для электропоездов на участке железной дороги Тапа-Нарва. Второй договор стоимостью 2,9 миллиона евро заключен на техобслуживание контактной сети в течение пяти лет после завершения строительства.

Также завершается тендер по выбору подрядчика, который будет строить и реконструировать сами железнодорожные пути на отдельных участках. На конкурс поступило три предложения, но процедура подведения итогов этой закупки может занять не менее нескольких недель (без учета возможного обжалования), сообщили в Eesti Raudtee.

Однако по срокам выполнения работ - и реконструкции путей, и электрификации - в компании Eesti Raudtee оптимистичны: “Основные строительные работы на нарвском направлении должны быть завершены к концу 2026 года, но некоторые более мелкие работы могут остаться еще на 2027 год”, - сообщила ДВ руководитель Eesti Raudtee по коммуникациям Моника Лиллес.

За 2024 год поезда Elron перевезли на линии Таллинн-Нарва 1,7 млн пассажиров.

По информации Elron, сейчас поездка на экспрессе между Нарвой и Таллинном занимает 2 ч 17 мин, осенью 2025 года время в пути сократится до 2 ч 5 мин, а в 2027 году – до 1 ч 55 мин. Но точные сроки зависят от того, насколько быстро свою работу сделают подрядчики Eesti Raudtee, уточнил руководитель Elron по коммуникациям Кристо Мяэ.

Дизельные поезда снимут с тартуского направления

Уплотнение расписания Elron станет возможным не только благодаря закупке новых электропоездов Škoda, но и потому, что к осени завершится электрификация всего пути от Таллинна до Тарту. Пока от Тапа до Тарту можно доехать только на менее скоростном и экологичном дизельном поезде.

“После того, как AS Eesti Raudtee завершит электрификацию, мы сможем использовать дизельные поезда, обслуживающие маршрут Тарту–Таллинн, для уплотнения графиков движения на других направлениях”, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем.

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, позднее в Эстонии, возможно, появятся также аккумуляторные поезда, которые будут часть пути проходить, получая энергию от контактной линии, а часть - от своих батарей. Использовать их будут южнее Тарту, где движение не настолько плотное, чтобы инвестировать в электрификацию железной дороги.

Из Нарвы - с пересадкой на автобус

Но до осени, пока будет вестись реконструкция путей между Тапа и Нарвой, движение здесь станет медленнее. Компания Elron объявила, что в 2025 году на отдельных участках пути пассажиров будут возить автобусами.

“На данный момент ремонтные работы между Тапа и Нарвой еще не начались, точные изменения будут опубликованы, когда начнутся работы. Пересадка обязательно будет, но мы постараемся максимально использовать замещающие автобусы на как можно более коротких участках”, - сказал Кристо Мяэ из Elron.