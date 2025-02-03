Потребительские цены в Эстонии выросли на 2,8%

Сегодня Департамент статистики опубликовал экспресс-оценку индекса потребительских цен в январе. Согласно данным департамента, потребительские цены в Эстонии в январе снизились выросли на 2,8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
Последние данные Департамента статистики показывают, что длительный экономический спад в Эстонии подошёл к концу. К сожалению, последующий процесс восстановления не будет быстрым, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Эстонские предприниматели считают, что основными проблемами этого года станут сохраняющаяся инфляция и высокие цены на энергию и топливо. По данным опроса, проведенного компанией Norstat по заказу Luminor, предприятия также обеспокоены обеспечением денежных потоков и сохранением рабочих мест.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.