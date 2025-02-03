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  • 03.02.25, 10:18

Потребительские цены в Эстонии выросли на 2,8%

Сегодня Департамент статистики опубликовал экспресс-оценку индекса потребительских цен в январе. Согласно данным департамента, потребительские цены в Эстонии в январе снизились выросли на 2,8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
По сравнению с декабрем 2024 года в январе потребительские цены выросли на 0,03%.
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