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  • 29.01.25, 21:26

ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне

Федеральная резервная система США оставила процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне от 4,25 до 4,5 процента, проигнорировав призывы президента Дональда Трампа к их снижению.
ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне
  • Foto: Reuters/Scanpix
После трех снижений подряд в январе ФРС решила взять ожидаемую паузу и сохранить ставку на прежнем уровне. С сентября, после первого снижения сразу на 50 базисных пунктов, ставки снизились с 23-летнего максимума в 5,25-5,5% до 4,25-4,5%.
Новая выжидательная позиция ФРС нервирует рынки, которые прогнозирует от 1 до 2 понижений в этом году. Также впервые за год появились прогнозы, которые не исключают, что следующим действием центробанка станет не понижение, а повышение ставки.
Трамп хочет снижения
На прошлой неделе Дональд Трамп оказал давление на Джерома Пауэлла, четко обозначив свои мысли по поводу монетарной политики. Во время выступления в Овальном кабинете Трамп заявил, что знает ставки «гораздо лучше», чем ФРС, и хотел бы, чтобы они «намного» снизились.
Однако ФРС также сталкивается с инфляционным давлением в экономике США и заявила о более осторожном подходе к денежно-кредитной политике в этом году. Инфляция по-прежнему превышает целевой показатель центрального банка в 2 процента, и на последнем заседании в декабре ФРС повысила свои прогнозы по инфляции на 2025 и 2026 годы.
Также ФРС обеспокоена инфляционными рисками, связанными с планами Трампа по повышению тарифов, снижению налогов и ограничению иммиграции.
Рынок труда США, который является второй зоной ответственности ФРС вместе с инфляцией, продолжает оставаться на уровне, который не предвещает проблем и кризиса, что позволяет центробанку не торопиться с решением, а занять выжидательную позицию.
Нынешняя ситуация с процентными ставками вызывает нервозность на рынках. Доходность десятилетних гособлигаций США после первого снижения ставки в сентябре выросла на один процент до 4,6%. Рынок акций, который после переизбрания Трампа совершил скачок, с тех пор продолжает оставаться на том же уровне. Доллар, хоть немного и ослаб под конец января, тем не менее, продолжает оставаться на рекордно высоком уровне по отношению к евро.
Несмотря на то, что решение сохранить ставки на прежнем уровне было давно прогнозируемым, рынок, тем не менее, отреагировал на него снижением.
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