Эстонские аналитики назвали первых жертв тарифной войны Трампа
Тарифы Трампа доставят головной боли самим США и их ближайшим соседям, а эстонские потребители и предприниматели ощутят последствия в первую очередь из-за укрепления доллара и роста цен на нефть, констатируют эстонские аналитики.
США с 1 февраля ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а из Китая – в размере 10%. Об этом объявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Президент (Дональд Трамп. - Ред.) обещал сделать это и держит свое обещание», – цитирует слова Ливитт агентство AP.
Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны начать вкладывать в свою оборону 5% ВВП, а не 2%, как этого требует устав альянса. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония должна поставить перед собой цель довести свои расходы на оборону до этой величины. ДВ спросили депутатов Рийгикогу, насколько разумно, с их точки зрения, это предложение.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.