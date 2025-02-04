Эстонские аналитики назвали первых жертв тарифной войны Трампа

Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны начать вкладывать в свою оборону 5% ВВП, а не 2%, как этого требует устав альянса. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония должна поставить перед собой цель довести свои расходы на оборону до этой величины. ДВ спросили депутатов Рийгикогу, насколько разумно, с их точки зрения, это предложение.