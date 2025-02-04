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  • 04.02.25, 08:30

Эстонские аналитики назвали первых жертв тарифной войны Трампа

Тарифы Трампа доставят головной боли самим США и их ближайшим соседям, а эстонские потребители и предприниматели ощутят последствия в первую очередь из-за укрепления доллара и роста цен на нефть, констатируют эстонские аналитики.
Порт Монреаля в Канаде, который пообещал ввести ответные 25-процентные тарифы на сумму 106 миллиардов долларов против США.
  • Порт Монреаля в Канаде, который пообещал ввести ответные 25-процентные тарифы на сумму 106 миллиардов долларов против США. Foto: AFP/Scanpix
Маклер рынков капитала SEB Эрик Лаур отметил, что введение 25-процентного тарифа для Канады и Мексики приведет к росту инфляции в США на 0,4–1 процентный пункт.
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