Назад 04.02.25, 06:00 «Политическое самоубийство не хочет совершать никто». Составят ли расходы на оборону 5% от ВВП? Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны начать вкладывать в свою оборону 5% ВВП, а не 2%, как этого требует устав альянса. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония должна поставить перед собой цель довести свои расходы на оборону до этой величины. ДВ спросили депутатов Рийгикогу, насколько разумно, с их точки зрения, это предложение.

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«Это пиар-ход Михала, чтобы отвлечь внимание от его хамских высказываний в парламенте и падения рейтинга Партии реформ, – убежден центрист Андрей Коробейник. – Он исходит из той логики, что, если рейтинг твоей партии падает, то надо заговорить о росте расходов на оборону – тогда за тебя снова будут голосовать. Но я думаю, что это уже не сработает: люди научены горьким опытом». Коробейник убежден, что ни о каком реальном доведении расходов на оборону до 5% ВВП речь, на самом деле, не идет.

«Вместо того, чтобы увеличивать процент ВВП, не лучше ли увеличить сам ВВП – и тогда отчисления вырастут сами собой? – задается вопросом депутат. – Экономика – тоже фактор безопасности. Людям часто в кризисных ситуациях советуют закупаться продуктами на неделю, но на третий год экономического кризиса у некоторых людей не хватит на это денег».

Коробейник критикует правящую коалицию за то, что та отказалась внедрить меры, которые, по его мнению, поддержали бы экономику, наполнили госбюджет и послужили покрытием для более высоких оборонных расходов.

«От предложения ввести прогрессивный подоходный налог, который даже по данным политизированного Министерства финансов увеличил бы потребление и подстегнул тем самым экономику, правящая коалиция отказалась. На банковский налог (а их сверхприбыли составили миллиард, на секундочку) Партия реформ наложила вето. Не захотела она отказаться и от отмены того, что принято называть налоговым горбом. Госаппарат при этом продолжает расширяться – почти все министерства выплатили себе премии за прошлый год и по-прежнему наращивают штат, нанимая людей на бессмысленную и рутинную работу», – добавил он.

Депутат из той же фракции Анастасия Коваленко-Кылварт считает примечательным, что Михал сделал свое заявление о 5% на оборону без консультаций с другими партиями правящей коалиции. «Это свидетельствует о том, что у правящей коалиции нет четкого понимания того, из каких средств можно будет покрыть внедрение подобной меры», – говорит депутат.

Коваленко-Кылварт также обращает внимание на то, что некоторые страны НАТО, вроде Испании, не тратят на оборону даже 2% ВВП, требуемых правилами альянса. Она убеждена: чтобы укрепить коллективную оборону, нужно в первую очередь спросить именно с этих государств, а не с Эстонии, которая и так в следующем году доведет свои расходы на оборону до 3,7% ВВП.

«Но главная проблема – неясно, откуда взять деньги. Могу ошибаться, но, по-моему, я слышала на инфочасе, что в этом году расходы на оборону до пяти процентов точно не вырастут», – говорит Коваленко-Кылварт. Она не исключает того, что ради этой цели будут снова увеличены налоги.

«Тот же самый так называемый налог на оборону – например, законопроект поменяют и добавят туда еще проценты. Как у нас уже случилось: новое правительство пришло к власти, подняли на 2%. Потом поменялась коалиция, сейчас подняли еще на 2% НСО и подоходный налог, – напоминает депутат. – Я сейчас не могу стопроцентно говорить, что такое невозможно, что опять поднимут этот законопроект и добавят туда 2%. Потому что то, что мы видим, происходило последние два года. Как я сейчас понимаю, в коалиции на эту тему происходят обсуждения».

«Если такие решения и будут приниматься, то, как меня заверили, это точно не произойдет за счет повышения налогов, – возражает ей депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски. – Все прекрасно понимают, что налоги и так высокие, и политическое самоубийство не хочет совершать никто. Если это решение и будет принято, то покрытие будет найдено за счет кредитов, сокращения расходов госаппарата (пока непонятно – какие) и денег от Европейского Cоюза».

Эдуард Одинец из Социал-демократической партии также видит в качестве возможного покрытия кредит или финансирование Европейского Союза. Он убежден, что доведение оборонных расходов до 5% – неизбежность, но произойдет это небыстро. Другой вопрос, что ключевые решения будут, по его мнению, приняты осенью 2025 года, когда будет составляться стратегия госбюджета на ближайшие четыре года.

При этом получение денег от ЕС Одинец считает вполне реальным и не рассматривает эти средства как благотворительность. «Евросоюз заинтересован в укреплении коллективной безопасности и просто так свои деньги он ни на что не даст. Перед Эстонией будут поставлены конкретные задачи и требования», – говорит он. О какой сумме может идти речь, Одинец предположить затруднился.

Игорь Таро из Eesti 200 обращает внимание на то, что безопасность стран ЕС носит коллективный характер. «Я не понимаю весь механизм этой идеи, но мне кажется логичным, что нагрузка должна быть распределена равномерно. А то находящаяся на передовой Эстония скоро начнет уже тратить более 5%, а те, кто западнее, спокойно прохлаждаются и особо на оборону не тратятся, полагая, что им это не надо. В прошлый свой срок Трамп уже переполошил всех, пригрозив чуть ли не выходом США из НАТО. И все равно сохраняется ситуация, когда Эстония тратит 3,7%, а некоторые страны волочатся ниже 2%», – говорит он.

Идеи центристов относительно того, как наполнить госбюджет, Таро не поддерживает: налог на сверхприбыль банков он считает мерой, которая носила бы разовый характер, т.к. сверхприбыль стала результатом высоких процентных ставок, и это время уже прошло, а сохранение налогового горба он считает вредным для экономики.

«Я убежден, что мы допустили ошибку, отложив отмену этой меры до следующего года», – считает он. «У нас экономический кризис, а отсутствие налогового горба как минимум подстегнуло бы розничную торговлю, – рассуждает Таро. – Люди не складывали бы лишние деньги в кубышку, а направили их в потребление».