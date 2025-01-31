Назад 31.01.25, 19:32 США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии США депортируют 1,4 миллиона иностранцев, среди которых почти сотня эстонских граждан.

Администрация Трампа массово высылает иностранцев. Foto: Reuters/Scanpix

В декабре американский телеканал Fox News опубликовал отчет иммиграционной службы ICE о распределении депортируемых по гражданству. Отчет датируется 24 ноября 2024 года, т.е. еще при администрации Джо Байдена.

Более 200 000 человек, в отношении которых вынесено решение о департации, имеют гражданство Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Среди депортируемых также 94 гражданина Эстонии. Кроме того, страну должны покинуть 22 финна, 120 шведов, 125 латышей и 259 литовцев. США также вынуждают уехать 3518 граждан России.

Иммиграционная служба США отметила, что депортации подлежат иностранцы, в отношении которых судья по иммиграционным вопросам или другой представитель закона вынес соответствующее постановление. Однако в этот отчет ICE не включены иностранцы, находящиеся под стражей.

Некоторые лица, подлежащие депортации, могут остаться в США, например, в случае подачи прошения о предоставлении убежища.

В конце прошлой недели The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что администрация президента Дональда Трампа оказывает давление на иммиграционные службы, требуя увеличить ежедневное количество арестов с нескольких сотен до 1200–1500, фактически установив новый "квотный" показатель.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила The Washington Post, что статья содержит ложные сведения, но не уточнила детали. Позднее представитель Министерства внутренней безопасности США сообщил Fox News Digital, что "правильнее говорить об установлении целей".

После прихода к власти Дональд Трамп значительно ужесточил иммиграционную политику США. В частности, страна стала активнее задерживать нелегальных мигрантов на южной границе, а также предоставила иммиграционным службам больше полномочий для поиска нелегалов в больницах, школах и церквях.