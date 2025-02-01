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  • 01.02.25, 11:47

США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

США с 1 февраля ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а из Китая – в размере 10%. Об этом объявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Президент (Дональд Трамп. - Ред.) обещал сделать это и держит свое обещание», – цитирует слова Ливитт агентство AP.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock
Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Трамп может отсрочить введение пошлин до 1 марта. Однако Ливитт назвала такие сообщения «неправдой», передает DW.
Американские биржевые индексы отреагировали на решение президента США падением. Индекс S&P 500 упал по итогам торгов 31 января на 0,5%, Nasdaq composite - на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.
Трамп ранее обосновал необходимость торговых пошлин против соседних государств тем, что Мексика должна остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих из этой страны в США, а Канада – остановить трафик наркотиков, в частности фентанила.
Оттава и Мехико готовят ответные меры
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна примет «мощные, но разумные» ответные меры на тарифы, введенные Вашингтоном. При этом он призвал сограждан готовиться к «трудным временам». «Знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что правительство поддерживает их», – приводит слова Трюдо британская газета The Guardian.
По данным агентства Bloomberg, Канада уже подготовила список американских товаров на сумму 105 млрд долларов, которые будут обложены ответными пошлинами в случае реализации планов Трампа. Глава канадского МИДа Мелани Жоли после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио предупредила о неминуемых ответных шагах Оттавы.
В свою очередь Мексика готовит ответные действия в отношении США, что может привести к «разрушительной торговой войне», пишет газета The Guardian.
Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами
Дональд Трамп 30 января пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран БРИКС, в том числе против Китая и России, если те откажутся от доллара США как международного платежного средства. На своей онлайн-платформе Truth Social Трамп заявил, что «нет никаких шансов» заменить американскую валюту в международной торговле и что любая страна, которая попытается это сделать, «должна будет распрощаться с возможностью продавать свои товары на замечательном рынке США».
Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и объявил о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему. После угроз Трампа Кремль публично отмежевался от идеи «валюты БРИКС».
Дональд Трамп уже использовал таможенные тарифы в качестве средства давления на другие страны во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 годы. Экономисты полагают, что крупные пошлины приведут к росту цен в США.
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