Назад 01.02.25, 11:47 США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая США с 1 февраля ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, а из Китая – в размере 10%. Об этом объявила в пятницу, 31 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Президент (Дональд Трамп. - Ред.) обещал сделать это и держит свое обещание», – цитирует слова Ливитт агентство AP.

Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock

Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что Трамп может отсрочить введение пошлин до 1 марта. Однако Ливитт назвала такие сообщения «неправдой», передает DW.

Американские биржевые индексы отреагировали на решение президента США падением. Индекс S&P 500 упал по итогам торгов 31 января на 0,5%, Nasdaq composite - на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.

Трамп ранее обосновал необходимость торговых пошлин против соседних государств тем, что Мексика должна остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих из этой страны в США, а Канада – остановить трафик наркотиков, в частности фентанила.

Оттава и Мехико готовят ответные меры

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна примет «мощные, но разумные» ответные меры на тарифы, введенные Вашингтоном. При этом он призвал сограждан готовиться к «трудным временам». «Знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что правительство поддерживает их», – приводит слова Трюдо британская газета The Guardian.

По данным агентства Bloomberg, Канада уже подготовила список американских товаров на сумму 105 млрд долларов, которые будут обложены ответными пошлинами в случае реализации планов Трампа. Глава канадского МИДа Мелани Жоли после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио предупредила о неминуемых ответных шагах Оттавы.

В свою очередь Мексика готовит ответные действия в отношении США, что может привести к «разрушительной торговой войне», пишет газета The Guardian.

Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами

Дональд Трамп 30 января пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран БРИКС, в том числе против Китая и России, если те откажутся от доллара США как международного платежного средства. На своей онлайн-платформе Truth Social Трамп заявил, что «нет никаких шансов» заменить американскую валюту в международной торговле и что любая страна, которая попытается это сделать, «должна будет распрощаться с возможностью продавать свои товары на замечательном рынке США».

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и объявил о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему. После угроз Трампа Кремль публично отмежевался от идеи «валюты БРИКС».

Дональд Трамп уже использовал таможенные тарифы в качестве средства давления на другие страны во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 годы. Экономисты полагают, что крупные пошлины приведут к росту цен в США.