Назад 04.02.25, 14:11 Сеть АЗС Terminal обвиняет государство в бездействии и требует компенсации через суд Terminal подала в суд на Эстонское государство, утверждая, что власти не обеспечили надлежащий контроль за выполнением обязательств по биотопливу и на протяжении четырех лет не гарантировали честную конкуренцию на топливном рынке, пишет ekspress.delfi.ee

Член правления Terminal Алан Вахт. Foto: Raul Mee

Иск, поданный на прошлой неделе, связан с деятельностью конкурирующей компании Olerex, которая три года подряд получала штрафы за невыполнение биотопливных обязательств. Последний штраф, в размере шести миллионов евро, был наложен на Olerex осенью прошлого года.

«По мнению Terminal, Olerex годами нарушал требования по биотопливу, нанося ущерб как Terminal, так и, вероятно, другим участникам рынка, – заявил член правления Terminal Алан Вахт. – Terminal хочет, чтобы суд оценил бездействие государства и обязал его компенсировать причиненный этим ущерб».

Анника Пеэтсалу, партнер адвокатского бюро Cobalt, представляющего интересы Terminal, пояснила, что жалоба касается Департамента окружающей среды, Налогово-таможенного департамента, Министерства климата, Министерства финансов, а также Министерства юстиции и цифровизации.

Окончательное решение о том, кто несет ответственность, примет суд.