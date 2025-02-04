Сеть АЗС Terminal обвиняет государство в бездействии и требует компенсации через суд

Terminal подала в суд на Эстонское государство, утверждая, что власти не обеспечили надлежащий контроль за выполнением обязательств по биотопливу и на протяжении четырех лет не гарантировали честную конкуренцию на топливном рынке, пишет ekspress.delfi.ee
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- Член правления Terminal Алан Вахт. Foto: Raul Mee
Иск, поданный на прошлой неделе, связан с деятельностью конкурирующей компании Olerex, которая три года подряд получала штрафы за невыполнение биотопливных обязательств. Последний штраф, в размере шести миллионов евро, был наложен на Olerex осенью прошлого года.
«По мнению Terminal, Olerex годами нарушал требования по биотопливу, нанося ущерб как Terminal, так и, вероятно, другим участникам рынка, – заявил член правления Terminal Алан Вахт. – Terminal хочет, чтобы суд оценил бездействие государства и обязал его компенсировать причиненный этим ущерб».
Анника Пеэтсалу, партнер адвокатского бюро Cobalt, представляющего интересы Terminal, пояснила, что жалоба касается Департамента окружающей среды, Налогово-таможенного департамента, Министерства климата, Министерства финансов, а также Министерства юстиции и цифровизации.
Окончательное решение о том, кто несет ответственность, примет суд.
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