Ратас – угрожающему иском Кылварту: это трусливо!

Лидер Центристской партии Михаил Кылварт пригрозил привлечь к ответственности за дело Porto Franco бывшее правление партии, в том числе экс-председателя Юри Ратаса. По оценке Ратаса, это невозможно.
- Юри Ратас покинул Центристскую партию в начале прошлого года и вступил в партию «Отечество». «Мой путь вместе с Центристской партией подошел к концу», – заявил он тогда. Foto: Liis Treimann
Михаил Кылварт заявил, что Центристская партия рассматривает возможность подачи иска против Юри Ратаса, поскольку с юридической точки зрения им кажется логичным, что ответственность несет правление, действовавшее во время коррупционного дела Porto Franco, приведшего к обвинительному приговору партии.
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