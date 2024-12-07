Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco

Центристская партия, признанная окружным судом виновной по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, обжаловала соответствующее решение в Государственном суде.
Центристская партия потеряла авторитет, а Михаил Кылварт, недавно свергнутый с поста мэра, вместо признания поражения начал разжигать страх, заявил бывший лидер Центристской партии, а ныне член Isamaa Юри Ратас в эфире радио Äripäev.
Для оппозиции в Таллинне новое решение по делу Porto Franco стало удобным поводом, чтобы сковырнуть власть центристов, а для Партии реформ – еще и перевести стрелки на политического конкурента после скандала в минюсте, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.