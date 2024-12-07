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  • 07.12.24, 12:43

Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco

Компания Рауно Тедера Interna Invest OÜ выкупила 10-процентные доли, принадлежавшие Хельдуру Меэритсу и Лембиту Лумпу в проекте Porto Franco.
В результате сделки Рауно Тедер через компании владеет 100% акций Porto Franco OÜ.
  • В результате сделки Рауно Тедер через компании владеет 100% акций Porto Franco OÜ. Foto: Andras Kralla
Оба партнера присоединились к проекту по строительству недвижимости в Таллинне в 2015 году. Ранее Рауно Тедер владел 80% Porto Franco через компанию Deltamax Group.

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