Назад 09.12.24, 18:18 Сомнительные деловые связи и подозрения: обанкротился бизнес, построенный на остатках крупной промышленности Известный владелец спа-бизнеса Калле Куузик и обычно работающий с проблемными компаниями банкротный управляющий Мартин Крупп втянули себя в серьезные неприятности.

Банкротный управляющий Мартин Крупп и предприниматель Калле Куузик намеревались построить одну из крупнейших и самых скандальных промышленных компаний в истории Эстонии на остатках банкротства E-Profiil. Однако начатый пять лет назад бизнес под названием Heavy Industry Estonia в начале ноября постигла та же участь – банкротство.