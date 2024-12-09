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  • 09.12.24, 18:18

Сомнительные деловые связи и подозрения: обанкротился бизнес, построенный на остатках крупной промышленности

Известный владелец спа-бизнеса Калле Куузик и обычно работающий с проблемными компаниями банкротный управляющий Мартин Крупп втянули себя в серьезные неприятности.
Оказывается, что банкротный управляющий Мартин Крупп еще и активный бизнесмен.
Банкротный управляющий Мартин Крупп и предприниматель Калле Куузик намеревались построить одну из крупнейших и самых скандальных промышленных компаний в истории Эстонии на остатках банкротства E-Profiil. Однако начатый пять лет назад бизнес под названием Heavy Industry Estonia в начале ноября постигла та же участь – банкротство.

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