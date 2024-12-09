Сомнительные деловые связи и подозрения: обанкротился бизнес, построенный на остатках крупной промышленности

Банкротный управляющий Мартин Крупп и предприниматель Калле Куузик намеревались построить одну из крупнейших и самых скандальных промышленных компаний в истории Эстонии на остатках банкротства E-Profiil. Однако начатый пять лет назад бизнес под названием Heavy Industry Estonia в начале ноября постигла та же участь – банкротство.
Несмотря на обращение банкротного управляющего, коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд.
Связанный со скандальными делами Silvergate, Autorollo и «Панамским досье» Рауль Маркус, осенью исключенный из адвокатуры, обанкротился. Его сопровождают серьезные обвинения и миллионные долговые претензии от бывших друзей и известных кредиторов.