«Никто не проверяет бухгалтеров, предприниматели жалуются и платят штрафы»

Министерство образования планирует отменить требования к бухгалтерам в рамках профессиональной реформы квалификаций, что будет способствовать появлению самозваным бухгалтерам.
- Председатель правления Союза бухгалтеров Маргус Таммерая критикует планируемую государством реформу. «Теперь ситуация станет еще более хаотичной, поскольку больше не будет профессионального стандарта, который определял бы, что именно должен уметь бухгалтер». Foto: Liis Treimann
Предприниматели уже сейчас сталкиваются с серьезными проблемами из-за ошибок, допущенных некомпетентными бухгалтерами, а государственные изменения лишь усугубят ситуацию, уверен председатель правления Союза бухгалтеров Маргус Таммерая. «Предприниматели звонят нам и говорят, что бухгалтер устроил полный хаос, – отметил Таммерая. – Как мы будем отличать их от профессионалов?»
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