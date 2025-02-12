Назад 12.02.25, 15:27 В Силламяэ выставлен на продажу единственный в городе отель Отель Krunk, расположенный в историческом центре Силламяэ, выставлен на продажу на портале недвижимости kv.ee . Хотя в Силламяэ есть другие места размещения, на данный момент Krunk – единственный в городе полноценный отель с рестораном.

Отель Krunk на улице Кеск в Силламяэ. Foto: Николай Андреев

Владельцем отеля является известный в городе предприниматель Сурен Саакян. ДВ не удалось получить комментарий владельца о том, почему он решил продать действующий отель. В здании 21 номер, ресторан, бар и банкетный зал. Krunk продается за 1,29 млн евро.

Отель и ресторан почти без конкурентов

Двухэтажное здание расположено на улице Кеск, рядом с ратушей и домом культуры, от которого открывается вид на море. Здание было построено в 1950-х годах и является частью исторической застройки Силламяэ сталинского периода, в 2012 году здесь провели реконструкцию.

В 2016 году местное издание « Инфопресс» сообщало, что Сурен Саакян уже несколько лет планирует пристроить к отелю небольшой спа. Однако эти планы не были реализованы.

Ресторан при отеле работает только по вечерам и пока имеет очень мало конкурентов. В середине дня в Силламяэ и вовсе сложно найти место, где можно пообедать.

Продающий здание маклер Александра Сандстрём рассказала, что большого интереса к недвижимости пока нет, но, по ее мнению, объект в отличном состоянии и с хорошим потенциалом для бизнеса найдет покупателя. Она предполагает, что потенциальным покупателем может стать кто-то из местных предпринимателей, уже знакомых с отельным бизнесом.

«На такие объекты приходят, как правило, один-два заинтересованных, и когда мы встречаемся, мы обсуждаем уже детали сделки, он уже хочет купить», – поделилась опытом маклер.

На подходе еще два отеля

Сейчас, кроме отеля Krunk, в Силламяэ действуют гостевой дом при Силламяэском порте и небольшой хостел при спортивном центре Kalev. Однако в ближайшее время в историческом районе города появятся еще два места для ночлега, причем в более дорогом ценовом сегменте.

Как ранее писали ДВ , в пустующей «сталинке» на улице Румянцева в Силламяэ к концу мая 2026 года должен заработать бутик-отель. Дизайнерская идея состоит в том, чтобы использовать стиль, в котором в 1950-х годах была построена вся центральная часть города.

Фонд справедливого перехода вкладывает в проект 6 млн евро, а общая сумма инвестиций составит около 16 миллионов.

В еще одном историческом здании, на берегу моря, на улице Каяка, где когда-то располагалась армейская пекарня, приехавшие из Санкт-Петербурга супруги Герман и Ирина Венгервельд создают небольшой отель на 10 номеров и ресторан высокой кухни.

По концепции это заведение будет похоже на туристические мызы, но в отличие от них располагается прямо в городской застройке.