Назад 10.09.24, 06:00 Бесстрашные отельеры: с помощью субсидий гостиницы появятся в неожиданных местах Ида-Вирумаа Среди проектов, которые получают субсидии от Фонда справедливого перехода, некоторые могут показаться слишком смелыми, чтобы иметь коммерческий успех. Например, это новые отели в Ида-Вирумаа в таких местах, где раньше подобных объектов не строили. Но и частные инвесторы, и фонд уверены в реалистичности бизнес-планов.

Центр Силламяэ построен в 40-50-х годах прошлого века в одном стиле. Foto: Николай Андреев

Поддержку в 13 млн евро получил большой спа-отель на Чудском озере. В нем будет почти сотня номеров, хотя обычно для размещения туристов в этих краях строят небольшие гостевые дома. Общая сумма инвестиций – 28 млн плюс НСО.

В Силламяэ 6 млн евро фонд выделил на создание уникального бутик-отеля, общая сумма инвестиций в который составит около 16 млн. В волости Тойла поддержку получила мыза Сака, которая два года приносит владельцу убытки, но продолжает работать.

Руководство будущего отеля на озере ранее сообщило ДВ, что не хочет рассказывать о проекте подробнее. А владельцы мызы и бутик-отеля рассказали, почему они уверены в том, что их проекты будут успешно реализованы.

Бутик-отель в стиле классицизма

В пустующей «сталинке» на улице Румянцева в Силламяэ к концу мая 2026 года должен заработать бутик-отель. Дизайнерская идея состоит в том, чтобы использовать стиль, в котором в 1950-х годах была построена историческая часть города.

Фонд справедливого перехода вкладывает в проект 6 млн евро и ожидает получить 41 новое рабочее место. Общая сумма инвестиций составит около 16 миллионов.

«Шестнадцать миллионов – это прогнозируемая сумма, – рассказал владелец будущего бутик-отеля Тоомас Кесккюла. – Но сейчас у нас как раз готовится госпоставка, так что, надеюсь, через пару-тройку недель удастся ее начать. Посмотрим, что в итоге получится, когда процесс завершится».

Кесккюла признает, что с привлечением иностранных туристов сейчас возникли трудности, но есть внутренний туризм, а также сами жители Силламяэ. Фактически в отеле будет единственный в городе спа, где будет 7 разных саун и бассейн.

«Как без него, если речь идет о бутик-отеле? Ведь даже в Нарва-Йыэсуу такого нет. Это будет совершенно уникальный проект в классическом стиле, и в этом смысле он относится к совершенно другому сегменту», – сказал Кесккюла.

Поэтому владелец бутик-отеля не считает большие спа-отели Нарва-Йыэсуу, а также гостиницы Йыхви и Нарвы своими конкурентами.

На уже действующих в Ида-Вирумаа отелях тяжело сказалась сначала пандемия, а потом закрытие границы для российских туристов. Не боится ли владелец в такой ситуации вкладывать деньги в новый отель? Тоомас Кесккюла говорит, что черпал вдохновение у замка Таагепера близ границы с Латвией, в котором работает спа-отель Wagenküll. Его пример показывает, что необычная гостиница может работать даже в местах, куда туристы обычно не ездят.

«Идея, на самом деле, похожа. Здание старинное, что очень хорошо вписывается в концепцию. Это привлекает. Но здесь будет совершенно другая атмосфера. Если посмотреть, например, на посещаемость спа-отеля Wagenküll в Таагепера, то видно, что, несмотря на удаленность, люди все равно приезжают. Хотя кажется, что нужно ехать «в никуда», в место без особой среды вокруг. Но в Силламяэ есть набережная, море, архитектурный ансамбль в стиле классицизма, и это делает его более привлекательным местом», – сказал Тоомас Кесккюла.

Кажется, что нужно ехать «в никуда», в место без особой среды вокруг. Но в Силламяэ есть набережная, море, архитектурный ансамбль в стиле классицизма, и это делает его более привлекательным местом. Тоомас Кесккюла

«Посмотрим, что будет. Это действительно уникальный проект. И если говорить о том, что в Wagenküll приезжают из Таллинна, то есть веская причина остановиться в этом отеле, – говорит предприниматель. – Я не боюсь. На самом деле, мне кажется, что добраться в Силламяэ из Таллинна по четырехполосной дороге гораздо проще, чем ехать куда-то в южную Эстонию».

Мыза не приносит прибыль, но отступать некуда

Еще один смелый отельер расширяется рядом с Кохтла-Ярве. Фонд справедливого перехода выделил мызе Сака в волости Тойла 256 900 евро. С помощью этой субсидии владелец мызы Тынис Каазик построил в своем имении еще одно здание для туристов.

«Мы на 90% уже реализовали проект, инвестиция уже работает. Мы построили зимний сад. И мы открыли его в конце мая», – сказал Каазик.

Владелец рассказал, что получить деньги было сложно из-за изменения правил самого фонда. Сначала нельзя было просить субсидию на строительство, но можно было купить здание.

«Мы тогда стали строить сами. А когда мы начали, произошло изменение, и стало можно субсидировать строительство. Я сказал, что очень хорошо – мы уже начали, мы можем документировать свои расходы, но нам сказали – вы уже начали, теперь вы не можете ничего получить», – рассказал Тынис Каазик.

В итоге получить субсидию удалось, но на имущество и некоторые работы, а общестроительные работы пришлось полностью вести за свой счет. Каазик раздосадован, но добавляет, что не хотел бы критиковать фонд и минфин.

Я все равно строю, потому что мне это нравится, да и какой у меня выбор? Тоомас Каазик владелец мызы Сака

Тынис Каазик, ходатайствуя о субсидии, обязался сохранить имеющиеся рабочие места, и добавить всего одно новое. Он тоже не боится вкладывать деньги в неблагоприятных условиях:

«Бояться нечего, все уже сделано. Мы 24 месяца в минусе, каждый месяц новый минус, включая в этом году июль и август, которые несколько лет назад были прибыльные. Но я все равно строю, потому что мне это нравится, да и какой у меня выбор? Бросить все нереально. Так что я с других своих предприятий частично финансирую мызу уже несколько лет, но ни одного человека я не сократил, гостиница открыта 24 на 7, и шесть дней в неделю работает ресторан».

У Каазика есть еще несколько компаний, которые приносят ему прибыль, а мызу он называет своим хобби.

«Я вообще не пессимист, – добавляет он. – Просто я знаю, что делаю, я ничего ни от кого не жду. Посмотрим, может быть, в будущем будет лучше – кто знает? А субсидия, конечно, была мне помощью. До сих пор все на мызе я строил за свой счет».

Фонд взвешивает реалистичность проектов

EIS (объединенный фонд EAS и KredEx, который распределяет средства Фонда справедливого перехода), пояснил ДВ, что ходатайства от предпринимателей оцениваются по большому количеству различных параметров.

«Критерии оценки учитывают все эти аспекты и имеют разные весовые коэффициенты. Большее значение придается влиянию проекта, его качеству и возможностям заявителя. Менее важные критерии – вклад в планы и стратегии развития», – поясняет Моника Ханков, руководитель Отдела пособий объединенного фонда EAS и KredEx.

В случае крупных инвестиций важно создание рабочих мест, а размер поддержки зависит как от количества созданных рабочих мест, так и от уровня заработной платы. По словам Моники Ханков, при поддержке малых и средних предприятий размер поддержки напрямую не связан с количеством рабочих мест и уровнем заработной платы, но ожидается, что поддержка либо создаст новые, либо сохранит существующие рабочие места, а компания благодаря проекту повысит свою конкурентоспособность и добавленную стоимость.

Фонд оценивает реализацию бизнес-плана и после выдачи субсидии Получатель обязан обеспечить, чтобы инвестиции, вложенные с помощью субсидии, действовали не менее трех лет после окончания проекта (не менее пяти лет для крупных предприятий). Конечно, мы предполагаем, что инвестиции будут более длительными (крупные туристические достопримечательности и т.д.). Таким образом, мы следим за реализацией и функционированием проектов даже после их окончания. При крупных инвестициях требуемые рабочие места должны быть созданы не позднее чем через год после окончания проекта. Если компания не достигнет обещанного уровня заработной платы (в рамках крупной инвестиционной меры) или инвестиции не используются по назначению в течение как минимум трех лет после окончания проекта, необходимо рассмотреть вопрос о возврате гранта.

В EIS добавили, что тщательно изучают бизнес-планы перед принятием решения, чтобы ситуаций, когда план невозможно исполнить, не возникало, и инвестиции выполняли свою задачу в долгосрочной перспективе.

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