Интервью

Николай Андреев

22 марта 2024 в 4:00









Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ

Герман и Ирина Венгервельд купили разрушенную пекарню три года назад, но работы по ремонту здания хватит еще примерно на год. Фото: Николай Андреев

Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.

Герман сравнивает свою задумку с ресторанами на эстонских мызах, куда не зайдешь после работы – нужно ехать на машине, а лучше оставаться там с ночевкой. Заведение Венгервельдов тоже расположено в тихом месте, из него открывается вид на море, только в данном случае «мыза» располагается прямо в городе.

Ресторан из разрушенной армейской пекарни

Руководитель Силламяэского музея Елена Антушева рассказала, что в советское время здесь располагалась воинская часть, а в здании, принадлежащем сейчас Венгервельдам, была пекарня при этой части. И жители города старшего поколения, по словам Елены, до сих пор вспоминают запах свежего хлеба, который разносился по окрестностям.

Но к нашему времени здание пришло уже в другом состоянии. Участок вокруг здания был завален мусором и зарос – новые хозяева вывезли около десяти больших контейнеров и получали в управе разрешения на то, чтобы спилить 42 дерева.

Герман Венгервельд рассказывает, что в начале 2021 года за 70 тысяч евро купил фактически пустую коробку здания: метровой толщины стены из бутового камня, а внутри ничего. Прежние владельцы даже сняли окна, срезали трубопроводы и батареи.

По плану супругов, в доме будут 10 гостиничных номеров площадью от 40 до 60 кв. метров, ресторан и как дополнение – салон красоты с отдельным входом. Зал ресторана будет вмещать не более 40 гостей, но с учетом запланированной террасы и уже установленного шатра одновременно можно будет накормить до ста человек. И это очень смелый план для Силламяэ.

На будущей террасе уже установлен шатер, который супруги украсили своим «фамильным гербом». Фото: Николай Андреев

Проследил до XVI века

Герман, Ирина, расскажите, откуда вы?

Ирина: Мы приехали из Петербурга в 2014 году, поскольку Герман – по национальности эстонец.

Герман: Мой дед переехал в Санкт-Петербург в 1918 году, в 1929-м там родился мой отец. Он занимался тренерской работой, тренировал сборную Ленинграда по гандболу. Я родился и вырос в Питере, но когда родителей не стало, мы решили переехать в Эстонию. У меня очень много родственников живут в Тарту, некоторые даже по-русски не говорят.

Вы сами сейчас учите эстонский?

Герман: Учу, хожу к репетитору. Проблема, что в Силламяэ говорить по-эстонски не с кем. С разговором сложно, но понимаю я уже нормально.

А ваши дети?

Герман: Когда мы переехали, младшего сына мы сразу отправили в эстонскую школу, он окончил ее, пошел в гимназию, очень хорошо говорит по-эстонски. А старший сын женился, и уже здесь, в Эстонии у него родилось двое детей.

Ирина: наши дети Вальтер и Мартин, внуки – Кристофер и Карл.

Очевидно, у вас есть не только эстонские, но и немецкие корни?

Герман: Я поднял историю рода до XVI века. В российских архивах данные не сохранились, а в Эстонии архив поднял все, вплоть до церковных книг.

Ирина: Весь род пошел из городка Эшенлоэ рядом с Гармиш-Партенкирхен, где когда-то проходили Олимпийские игры. Мэр этого городка прислал нам приглашение, мы туда поехали. И там даже есть улица Венгервельд! Каждый раз, когда мы бываем в Германии, обязательно заезжаем туда.

Герман: И, тем не менее, мы в Силламяэ.

Под штукатуркой бывшей пекарни скрываются толстые каменные стены. А вот каменный сарай супруги решили восстановить так, чтобы была заметна кладка. Фото: Николай Андреев

Перспективный транзитный городок

Но почему именно Силламяэ?

Герман: Изначально мы хотели переехать в Таллинн, но приехали в Силламяэ, и нам здесь очень понравилось.

Что именно понравилось?

Ирина: Красивый городок с выходом к морю. И потом, его расположение – мы чувствуем, что здесь есть перспективы. В Таллинне нам было бы сложнее себя реализовать в плане бизнеса. Здесь, в этом городе есть, что делать. Есть, что можно красиво преподнести горожанам. Вот мы с вами разговариваем на улице. Мы поинтересовались, в каком кафе сейчас можно посидеть, кофе попить – и вы знаете, прямо сейчас в Силламяэ ничего не работает!

Герман: Ресторан Krunk работает с четырех часов, в Cafe de Paris сегодня выходной… Кафе на променаде еще не открыло сезон.

Ирина: Город действительно нуждается в этом. Нет мест, где можно было бы проводить свадьбы, мероприятия. Нет программ, чтобы вечером прийти, послушать хорошую музыку, попробовать какие-то блюда.

Бывшие конкуренты стали супругами

До переезда в Эстонию вы тоже занимались ресторанным бизнесом?

Ирина: В Санкт-Петербурге у нас была гостиница, был ресторан. Я когда-то работала в Международной коллегии адвокатов в Петербурге. Герман занимался коммерцией.

Герман: Наш отель имел рейтинг Booking.com 9,3. Мы сами очень часто ездим в Европу и знаем, что рейтинг 9,3 – это шикарно.

Ирина: А ресторан – это наша молодость. У Германа был свой ресторан в Петродворце, у меня был свой ресторан в Петродворце.

Так вы были конкурентами?

Ирина: Получается, мы были конкурентами, но когда еще не были знакомы. Но это было очень давно, когда мне было лет 20, а Герману лет 30.

И в Силламяэ вы планируете создать не забегаловку, а именно ресторан высокого уровня?

Герман: Это однозначно!

Ирина: О забегаловке даже речи нет. Может быть, какое-то время будет сложно в этом сегменте, нужно будет привлечь людей. Мы заточены не только на жителей Силламяэ, но, естественно, на туриста, на хорошего туриста.

Герман: Есть хорошие места в Нарве и в Йыхви. Люди из Нарвы едут в Йыхви, из Йыхви в Нарву, чтобы посетить более-менее хороший ресторан. А мы находимся посредине.

Если все пойдет по плану, когда вы откроетесь?

Ирина: Через год. Но открытие будет поэтапное. Будет, конечно, официальное открытие ресторана, но, думаю, что салон красоты заработает уже в этом году.

По концепции заведение Венгервельдов похоже на эстонские туристические мызы. Но располагается оно прямо в городе, между квартирными домами и морем. Фото: Николай Андреев

На учебу к кулинарной звезде

Шеф-повара вы планируете откуда-то привезти?

Герман: Не совсем так. Здесь есть ПТУ, учат на поваров. У нас есть мысль взять молодого талантливого жителя Силламяэ и доучить его в Петербурге.

Ирина: У именитого повара Ильи Лазерсона, который кормил даже президентов.

Герман: Мы его лично знаем, он был шеф-поваром в ресторане большой гостиницы в центре Петербурга.

Кулинарный канал «Зона Лазерсонов» на YouTube – это его канал?

Герман: Да. Мы раньше с ним работали, лет 30-35 назад.

Ирина: Нам тоже придется учиться вместе с поваром, потому что Илья Исаакович сказал, что мы должны сами в этом разбираться, раз мы займемся кухней такого уровня.

Поскольку в здании будет гостиница, ваши услуги, в первую очередь, будут рассчитаны на приезжих. Как вы планируете их сюда привлекать?

Ирина: Многие приезжают на променад, мы видим здесь экскурсионные автобусы. Точно такого же проекта, наверное, нет больше в Эстонии. По крайней мере, мы не сталкивались с подобными проектами.

Герман: Мы смотрим на мызу Мяэтагузе, мызу в Ряпина – там есть даже трехэтажный отель, а «деревня» меньше Силламяэ, наверное, в пять раз. И в этом отеле постоянно есть люди. Но что там смотреть в Ряпина, грубо говоря? В Мяэтагузе, конечно, есть небольшой спа, но много народу приезжает туда именно отдыхать. На мызе Сака недалеко от нас – великолепный ресторан, и тоже можно остановиться. А почему бы не остановиться в Силламяэ?