Назад 14.02.25, 11:20 Переговоры Трампа и Путина: потерявшие контроль европейцы ждут ответов В среду министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заснул лишь ближе к ночи, поскольку вечернее сообщение президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с Владимиром Путиным всколыхнуло всю Европу.

Министр иностранных дел Маргус Цакхна. Foto: Andras Kralla

О телефонном разговоре с Владимиром Путиным знало очень мало людей даже в администрации президента США. Теперь европейцы ждут Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14 февраля и на которой станет ясно, что США решили в отношении Европы.

«Действительно, рабочий день оказался очень длинным, – признался Цахкна Äripäev. – Общение с европейскими партнерами и министрами иностранных дел длилось до глубокой ночи».

Трамп намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии и установить мир в Украине. Остановить боевые действия и заложить основу для новой архитектуры безопасности.

Встречавшийся в Брюсселе с коллегами министр обороны Ханно Певкур признал, что прекращение огня – это не только вопрос Украины, но и всех союзников по НАТО. «Любые переговоры будут иметь четкие последствия для Европы, поэтому Европа должна находиться за столом переговоров», – заявил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности выступит также вице-президент США Джей Ди Вэнс. В пятизвездочном отеле Bayerischer Hof он намерен ясно изложить свое представление о том, как будет выглядеть будущее европейского пространства безопасности. Знакомые с ситуацией источники сообщили Äripäev, что ожидать стоит отрезвляющего и жесткого послания. И его следует воспринимать как часть доктрины Трампа, а не как размышления второго по значимости политика.

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